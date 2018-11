Habla árbitro de la final Boca-River y dice por qué no expulsó a Borré

El árbitro del partido de ida de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, el chileno Roberto Tobar, explicó por que le perdonó la tarjeta roja al colombiano Rafael Sanos Borré, quien lo increpó en el campo de La Bombonera, luego de recibir la amarilla que lo saca del partido de vuelta, en el Monumental.

En declaraciones a ESPN, el chileno dijo: "Amonesto a Santos (Borré) por infringir persistentemente la regla y había cortado ya varios avances donde comenzaba el ataque de su rival. Él me dice que no, que por qué, que se perdía la otra final, pero le dije que la decisión ya estaba tomada y que no me reclamara", dijo el central.



Luego vino la molestia del colombiano y el claro insulto que se vio en el estadio y en la TV. "Cuando me voy al lugar del balón para reanuadar, siento que el estadio reacciona y giro pensando que hubo una agresión, y mi asistente me dice que (Santos Borré) hizo un gesto (manotazo e insulto). Es difícil escuchar en el terreno. Lo llamé y le dije que tuviera cuidado con cualquier gesto. Lo entendió y el resto del partido lo jugó de forma muy calmada", dijo el central.

¡LA GRAN POLÉMICA DEL CLÁSICO!#FSRadioChile Pablo Pozo se refiere al gesto de Santos Borré contra Roberto Tobar donde muchos pedían su expulsión. ¿Era roja o manejó bien la situación el árbitro chileno? pic.twitter.com/l5nT6uxgj5 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 12 de noviembre de 2018

Por la amarilla, el colombiano quedó afuera del partido de vuelta, que será el próximo 24 de noviembre.



"La falta que él hace es una falta imprudente que no ameritaba una tarjeta amarilla, pero las reiteradas faltas que hizo durante todo el encuentro si ameritaban que lo amonestara", dijo Tobar.



El juez chileno también se refirió a jugadas como la demora de los jueces de línea para levantar la bandera. "Es por el protocolo del VAR. En situaciones de inminencia de gol, el asistente no puede cortar esa situación si tiene duda. Si la tiene debe dejar continuar y cuando termina la jugada el asistente tiene que levantar el banderín para demostrar que le pareció mas fuera de juego. A nosotros también nos cuesta adecuarnos, pero es una indicación de la Fifa", explicó.



