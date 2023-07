El día que Arabia Saudita le ganó a Argentina 2-1 en el pasado Mundial de Qatar, no solo logró una victoria inesperada y un batacazo de la Copa del Mundo, logró mucho más. Arabia tuvo con esa gesta la mejor vitrina para mostrarle al mundo su declaración de intenciones: aprovechar el deporte como vehículo para exponer a nivel internacional una imagen de país que fuera más allá del petróleo y las denuncias por violación de derechos humanos. Ganaron el partido de la publicidad y atrajeron las miradas.



Bajo esa estrategia, Arabia Saudita se ha convertido en el epicentro del deporte mundial, en especial de los sensacionales fichajes en el fútbol, al punto de que ya tienen a Cristiano Ronaldo, una piedra preciosa para mostrar, y casi se llevan a Lionel Messi, el otro diamante, al que alcanzaron a tentar. Pero sus tentáculos se extienden hacia otros frentes, como el nacimiento del LIV Golf que ellos patrocinan, entrar en la gran carpa de la Fórmula Uno con el Gran Premio desde 2021, o exponer sus riquezas para incursionar en la élite del tenis. Y, como si fuera poco, serán la sede del Mundial de Clubes de fútbol este año.

Cristiano Ronaldo celebra su victoria.



El reciente Mundial en Qatar fue una ventana para el mundo árabe. Y Arabia la aprovechó a su manera. Le ganó a Argentina para gritar que el fútbol no les es ajeno, que de fútbol saben, y de negocios, claro está. Arabia se convirtió en el mercado emergente que arrasa con los fichajes del balompié. Hoy las noticias de traspasos se enfocan en los dominios árabes. Cuando Al Nassr se llevó a Ronaldo, con contrato de 200 millones de euros por temporada, los árabes demostraron que no tenían límites y que su poderosa economía respaldaba sus ambiciones.



Recientemente se ha desencadenado una tormenta de arena en fichajes. El caso más sonoro, luego de que Messi dijera que no, es Karim Benzema, el atacante francés que salió del Real Madrid al Al Ittihad, que lo fichó por 200 millones de euros por temporada. Detrás de él viene una constelación: N’Golo Kanté lo acompañará tras firmar por cuatro años por 100 millones de euros, 25 por temporada. El mismo club acaba de fichar al portugués Jota, quien con 24 años demuestra que lo de Arabia no es ningún cementerio, también buscan a las futuras estrellas. Y la lista sigue: el portero Édouard Mendy dejó el Chelsea para ir a Al-Ahli, el mismo club que sacó la chequera y se llevó a Firmino y a Koulibaly, este último ya se sinceró: “No lo puedo negar, me voy por dinero”.

Brozovic llega a Arabia.

Los árabes también ficharon al DT Steven Gerrard, el legendario capitán del Liverpool y que ahora dirige al Al Ettifaq. Otro fichaje es el volante Marcelo Brozovic, que llega a Al Nassr, donde estará con Ronaldo y el colombiano David Ospina. Y se especula con que los árabes quieren a Sergio Ramos y a Juan Guillermo Cuadrado. En tiempos de mercado, las noticias se trasladaron de Europa a Arabia.

Y su repercusión puede resultar eficaz en el resto del planeta. Así lo cree Luis Felipe Posso, agente de futbolistas y atletas: “Con las nuevas contrataciones y las grandes sumas que se están pagando en Saudí, se benefician los jugadores, entrenadores, clubes y toda la industria del fútbol, de alguna forma ese dinero eventualmente irradiará a las ligas de Suramérica, pues cada que les sacan un jugador a los equipos de las 10 ligas más poderosas económicamente, van a requerir más jugadores de Suramérica para cubrir esas posiciones. Ya ocurrió con China y ahora igual ocurrirá con la liga saudí y la MLS, pues esta también se está reforzando con jóvenes de Latinoamérica y África que antes irían a Europa”, dice Posso.

El plan de Arabia

Steven Gerard, fichaje en el fútbol árabe.

Arabia Saudita es un país joven de Asia Occidental. Un país que desayuna petróleo, que es su principal fuente de riqueza y la que hace de su economía una de los más grandes del mundo. Es un país de unos 37 millones de árabes, que ahora deliran con el deporte, principalmente con el fútbol, el que siempre les ha gustado, solo que ahora lo viven al primer nivel. Pero Arabia es un país con ciertas características geográficas, políticas y económicas que le han permitido acaparar así el deporte.



Angélica Alba, profesora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y experta en el mundo árabe, explica los factores que le dan prosperidad económica al país para repercutir en el deporte.



“Arabia Saudita no es un país bendecido por muchos recursos naturales, es desértico, pero tiene dos ventajas: la salida al mar y sus recursos energéticos. Es un país que basa su actividad económica en esa explotación de recursos, fundamentalmente el petróleo. Ha venido teniendo gran crecimiento económico, sustentado en ese recurso, y por esa riqueza petrolera es que puede comercializar con todo el mundo a través del golfo Pérsico. Su sociedad es próspera, con ventajas para sus habitantes, servicios y un estándar de vida relativamente alto”, cuenta la docente.



Angélica analiza que este país tiene un plan a 2030 —justo el año del Mundial de fútbol al que estaban aspirando, aunque recientemente desistieron— para mostrar otra cara a nivel internacional, ya que la imagen que transmiten es la de un país conservador, donde se violan constantemente los derechos humanos, con muchas limitaciones a las libertades de las mujeres. Esa es la imagen que quieren cambiar. “Bajo el liderazgo del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, quieren proyectarse como un país moderno, menos dependiente del petróleo y más abierto al mundo. Tienen la intención de lavar la imagen del país... Esto que están haciendo es una estrategia en un sentido de mostrarse de forma más amable hacia la comunidad internacional, como un país que se está modernizando. Y con toda esa riqueza del petróleo y sus fondos públicos hacen estas cosas respecto al fútbol, el golf...”, analiza.

La derrota de Argentina a manos, o pies, de Arabia Saudita dejó a más de uno con la boca abierta.

Angélica recuerda el partido de Arabia contra Argentina en el Mundial y la expresión del pueblo árabe con esa victoria contra el equipo de Messi y posterior campeón del mundo. Cree que ese triunfo fue una oportunidad que aprovecharon los árabes para difundir su estrategia internacional.



“Con esa victoria hay como una fiebre tremenda y un intento de impulsar otras formas de mostrarse al mundo, y mostrar el orgullo saudí más allá de la religión, con el fútbol y el deporte. En relaciones internacionales es lo que se llama el poder blando. Y sirvió para impulsar esta idea de apertura, de flexibilidad, de mostrarse de manera más positiva y no solo como un país que viola derechos humanos”, opina.

Estrategia mundial

Phil Mickelson, en el LIV.

El nacimiento del circuito LIV Golf ha sido otro de los golpes de opinión de Arabia en el deporte mundial. Es un circuito respaldado económicamente por Arabia, que ha invertido millones de dólares para llevarse a los mejores, pues ha atraído a golfistas de la talla de Brooks Koepka, Phil Mickelson y Dustin Johnson. Ahora, su fusión con el PGA Tour, circuito estadounidense con el que ha estado en litigio, está en marcha.



La información más reciente indica que los árabes, a través del Fondo de Inversión Pública de Riad, destinarán unos US$ 3.000 millones para la fusión con PGA, poniendo fin así a los conflictos que llevaron a dividir el golf mundial, incluso con la prohibición a los golfistas que se unieran a esta ‘liga disidente’ de poder participar en el PGA o en DP World Tour (circuito europeo).

Lewis Hamilton, antes de un GP de Arabia.

Esta expansión agresiva en el deporte hace parte de la ambiciosa estrategia del príncipe de proyectar su reino a escala mundial. Por su puesto, las críticas no se han hecho esperar. Felix Jakens, director de Campañas Prioritarias y Personas en Situación de Riesgo de Amnistía Internacional del Reino Unido, aseguró: “Es solo otro indicio más del avance del lavado de imagen saudí a través del deporte... Hace tiempo que está claro que Arabia Saudita está dispuesto a usar enormes sumas de dinero para alcanzar el nivel más alto del golf como parte de un esfuerzo general para convertirse en una importante potencia deportiva y tratar de distraer la atención del atroz historial del país en materia de derechos humanos”, dijo.



Esta vitrina en el golf mundial se une a la expansión que Arabia ha logrado en la Fórmula Uno, donde no solo tienen el gran premio, además patrocinan el equipo Aston Martin, a través de su petrolera Aramco, y tienen participación con acciones en las escuderías McLaren y en Aston Martin. Además, pretenden que en el futuro las escuderías se trasladen a la ciudad Neon, que está en construcción, y que allí fabriquen sus monoplazas y formen a los pilotos.



En cuanto al tenis, el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, aseguró que han mantenido conversaciones con el Fondo de Inversión de Arabia para llevar a cabo inversiones en el deporte, que podrían generar nuevos torneos en el país o el traslado a este de algunos ya existentes. El tenista Carlos Alcaraz ya dijo que tienen asumido que en el futuro acabarán jugando allí.



Arabia Saudita muestra sus tentáculos y va por todo en el deporte. El país que le ganó a la Argentina de Messi ya tuvo la vitrina, ahora va por su expansión y las conquistas.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

