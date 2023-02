Cristiano Ronaldo ya marcó su primer gol con los colores del club saudita Al Nassr, anotando de penal en el descuento (90+3), para que su equipo igualara 2-2 en el terreno del Al Fateh, en un partido de liga.

Gracias a ese empate, el club de Riad conserva el liderato en la clasificación, empatando con el Al Shabab (2º), que ha disputado un partido más.



Cristiano había marcado un doblete en un amistoso ante el París Saint-Germain. El astro luso formaba parte entonces del "Riad All Stars", un combinado formado por jugadores de los dos grandes equipos de la capital saudita, Al Nassr y Al Hilal.

Más grandes

Ya con el portugués, el fútbol de ese país se ha hecho más fuerte, bueno, al menos en la condición de bombo., pero quieren más.



Yasser Al-Mishal es el presidente de la Federación Saudí y ha dicho que la contratación de un grande como Cristiano Ronaldo no será el único fichaje de importancia.



“El fichaje de Cristiano fue muy importante para nuestra liga, se trabajó mucho para poder conseguirlo. Pero creo que el próximo verano vendrán jugadores tan o más importantes que Ronaldo, futbolistas de ese nivel e incluso mayor”, dijo al programa de TV ‘Acción con Walid’.



No sé específicamente cómo es ese contrato ni quién lo realizó, pero sí puedo decir que el gobierno no ha financiado fichajes de fútbol”, concluyó.

