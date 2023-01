El París SG ganó 2-0 al colista Angers durante la jornada 18 de Ligue 1, en la que Lionel Messi marcó en su regreso a los terrenos de juego tras la victoriosa final del Mundial con Argentina, pero el tema de su contrato sigue en el aire.

Hugo Ekitike abrió el marcador en los primeros minutos del encuentro (5) y

Messi, en su primer partido desde la final del Mundial del 18 de diciembre, dobló la ventaja en el marcador (72).



Esta victoria otorga además a los parisinos un colchón de seis puntos, luego de que el Lens (2º) empatara 2-2 en Estrasburgo (19º).

Su futuro

Messi termina contrato con el PSG a mitad de ste año y auqneu el equipo francés lo quiere renovar, pues no faltan los interesados.



El argentino, luego de su exitosa Copa del Mundo, pues se ha cotizado y varios equipos han mostrado el interés de contar con él.



Y se habla que el Arabia Saudí hay una propuesta lista para que messi juegue en la misma liga de Cristiano Ronaldo, quien hace poco llegó al Al-Nassr.



Se advierte que el Al Hilal tiene en su alforja la no despreciable suma de US$350 millones al año para él.



Messi será agente libre y los medios en Europa aseguran que no aceptó renovar con el PSG bajo los términos del club, lo que indica que puede cambiar de aires.



También se habla del interés, y desde hace rato, del Inter de Miami, que lo quiere tener en sus filas.



