Colombianos apostaron $185 mil millones durante el Mundial de Rusia

El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, destacó que el Mundial de Fútbol consolidó a los juegos operados por Internet como una actividad de entretenimiento y referente tecnológico que permitió aumentar los recursos recaudados por concepto de derechos de explotación que se transfieren a la salud de los colombianos.

De acuerdo al presidente de la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia, durante el mundial, entre el 14 de junio y el 15 de julio, a través de los 12 portales autorizados para operar juegos de suerte y azar por internet se realizaron 13'386.781 apuestas que ascendieron a $185.899.054.531, las cuales brindaron premios por $158.014'196.351.



“Durante el primer semestre de 2018 se han recaudado por derechos de explotación de juegos online $14.869'546.557. Coljuegos transfiere estos recursos semestralmente a la salud del país y al cumplir el primer año de operación, ya se realizó una transferencia por $13.032'442.123 correspondiente al mismo periodo (Adres $9.090'128.329; giro directo 3.030'042.866; Colciencias $912'270.928). Esto significa una variación del 99,6 %, respecto a los $6.528.900.076 que se transfirieron correspondientes al segundo semestre de 2017”, resaltó Pérez Hidalgo.



Esta modalidad de juego cuenta con una de las mayores tasas de retorno a los jugadores, que para el caso de Colombia debe ser como mínimo del 83 % de las ventas, y esto se evidenció en el aumento de los premios entregados durante el Mundial. Durante el 2018, mes a mes, el promedio de premios venía siendo de $101.222'695.027 por mes, en el evento deportivo se incrementaron en 56,1 %.



“Los dos mayores premios entregados fueron de $36'930.300 a apuestas realizadas en los partidos Inglaterra vs. Bélgica y Panamá vs. Túnez. En el caso del partido de la Selección Colombia contra Senegal, un jugador ganó $31'814.928, convirtiéndose en el mayor premio entregado por un encuentro del onceno nacional”, dijo el funcionario.



“Los premios más altos quedaron en manos de los que realizaron apuestas combinadas a diferentes resultados y aprovecharon las cuotas más altas, es decir el índice que paga el operador por cada peso que el jugador haya apostado. En el partido Japón vs. Polonia, una persona que realizó una apuesta de $1.499, ganó $9.484.912, siendo el premio más alto con una apuesta baja. Otro jugador, en la final del Mundial - Francia vs. Croacia, realizó una apuesta de $100.000 y ganó $11.500.000”, agregó.



De igual forma el titular de Coljuegos resaltó que el promedio de apuesta que venían realizando los jugadores de juegos online en el país, aumentó en un 116 % con el mundial de fútbol.



“El promedio del valor de la apuesta que venían realizando los jugadores de enero a mayo, era de $6.400 y durante el mundial podemos informar que se realizaron apuesta de $13.900 en promedio”, explicó.



De igual forma, Pérez Hidalgo destacó que los colombianos cada vez reconocen los 12 portales legales (wplay.co, betplay.com.co, colbet.co, zamba.co, codere.com.co, mijugada.co, masgol.co, luckia.co, sportium.com.co, rushbet.co, aquijuego.co y apuestalo.co), que les garantizan a los jugadores el pago de premios y el manejo adecuado y seguro de su información personal y financiera.



“Actualmente 977 mil son los jugadores que se han registrado en alguna de las páginas autorizadas. De enero a junio se venían registrando un promedio de 129.530 usuarios por mes, durante el mundial este registro aumentó un 51 % con 329.366 usuarios. Hoy los colombianos ven estos juegos como una opción de entretenimiento, porque están apostando al deporte nacional y a través de estas páginas pueden contar con mecanismos de juego responsable, como contabilizadores de frecuencia de juego y montos apostados; límites temporales (diarios, semanales, mensuales) o de depósito; auto exclusión; e información a través de campañas informativas”, indicó.

Partidos Selección Colombia

En los partidos de la Selección Colombia contra Japón, Polonia, Senegal e Inglaterra, los 12 portales autorizados recibieron 1.141.293 apuestas por un valor de $11.649'546.174. El optimismo de los colombianos se reflejó en las más de 1 millón 127 mil apuestas que se realizaron por la victoria del onceno nacional, comparadas con las 113.580 apuestas a que empataba y 365.729 a que perdía.



El partido que más recibió apuestas, previo al inicio del encuentro (Pre-Match), fue el Colombia vs. Inglaterra, en el cual se realizaron 600.294 apuestas por un total de $5.526'255.301.



“El optimismo por la victoria de la Selección Colombia durante el Mundial fue evidente, pero se evidencia que en el transcurso del evento deportivo las apuestas por la pérdida del equipo nacional también aumentó”, aseguró Pérez Hidalgo.



Finalmente, el Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, resaltó que la Copa Mundial de Fútbol permitió fortalecer la industria que ha generado al país desde la creación de la entidad (2012-2017) $2,59 billones.



“Todos los operadores coincidieron que durante el evento aumentó el número de usuarios registrados, al mismo tiempo que se presentó un aumento en los depósitos y apuestas. También destacaron que si bien es un evento que genera un alto riesgo para las casas de apuestas, en este caso, al haber sido un evento tan competitivo, donde los favoritos fueron eliminados y a la final llegó un equipo que no gozaba de favorabilidad, permitió el crecimiento del sector y brindar importantes premios”, adicionó.



Y añadió: “La Campaña #LaSuerteDeSerColombiano que lideró Coljuegos, permitió transmitir un mensaje a todos los jugadores de la importancia de jugar legalmente e incrementó el engagement e interacción de las páginas con sus audiencias”.

Top 10 de los partidos con premios más altos

- Inglaterra vs. Bélgica $36.930.300

- Panamá vs. Túnez $36.930.300

- Uruguay vs. Portugal $34.912.500

- Francia vs. Argentina $34.912.500

- Senegal vs. Colombia $31.814.928

- Inglaterra vs. Panamá $28.750.000

- Polonia vs. Colombia $28.750.000

- Uruguay vs. Rusia $21.826.800

- Irán vs. Portugal $21.826.800

- España vs. Marruecos $21.826.800



DEPORTES

Con información de oficina de prensa*