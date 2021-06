Rafa Benítez: hinchas del Everton lo rechazan como técnico

Rafa Benítez suena duro para ser el nuevo técnico del Everton, equipo en el que juegan James Rodríguez y Yerry Mina, pero no todo es color de rosa.

El entrenador español no es del gusto de los hinchas ‘toffees’, y además tienen en su memoria que fue míster del Liverpool y que alguna vez calificó al Everton como un “club pequeño” en Inglaterra.



Le puede interesar: (Reinaldo Rueda, claro y preciso, no se guardó nada)



este jueves, en la noche de Inglaterra, aparecieron varias pancartas colgadas en el estadio Goodison Park, que rechazan a Benítez. Unas decían que Benítez no es bienvenido. Otras, con fuertes ofensas: “Jódete gordo $#”%&%%, seguidor del Liverpool”.