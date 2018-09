Este lunes se conocerán los finalistas a los premios The Best

Este 3 de septiembre se desvelarán los nombres de los candidatos definitivos a los premios The Best Fifa Football, un elenco de Leyendas de la Fifa anunciará en Londres a los aspirantes definitivos a los siete premios que se entregarán tres semanas después.

El anuncio se transmitirá en directo en YouTube y Facebook desde las 8 a. m. (hora colombiana). El grupo de expertos, compuesto por las Leyendas Nwankwo Kanu, Sol Campbell, Peter Schmeichel y Kelly Smith, analizará los méritos de todos candidatos a los premios que se entregarán el 24 de septiembre.



Una vez se hayan anunciado los nombres de los candidatos, los usuarios podrán votar por el que consideran debe ganar el Premio Puskás de la Fifa y el Premio a la afición.

Premios cuyos finalistas se anunciarán el lunes

· Premio The Best al jugador de la Fifa



· Premio The Best a la jugadora de la Fifa



· Premio The Best al entrenador de la Fifa de fútbol masculino



· Premio The Best al entrenador de la Fifa de fútbol femenino



· Premio The Best al guardameta de la Fifa



· Premio Puskás de la Fifa



· Premio a la afición de la Fifa



DEPORTES

*Con información de oficina de prensa.