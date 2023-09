Antony fue acusado la semana pasada por Gabriela Cavallin por violencia doméstica, la expareja sentimental del futbolista del Manchester United reveló que perdió un hijo por culpa del brasileño.



(Puede ser de su interés: El brasileño Antony, del Manchester United, acusado de violencia de género).

El jugador de 23 años está acusado por su antigua pareja de amenazas y de violencias psicológicas y físicas, unos hechos desmentidos por el jugador.



Presuntos mensajes de WhatsApp publicados por la prensa brasileña revelaron amenazas e intimidaciones supuestamente hechas por Antony a su exnovia. En una de las conversaciones citadas por medios locales, la expareja de Antony dice que el atacante debe pedirle disculpas por las "patadas y agresiones".



(Además: Antony complica su situación: otras dos mujeres lo acusan de agresión).

Antony. Foto: Instagram Antony

No solo Cavallin, una mujer se suma a las denuncias contra el jugador

Intentó tener una relación conmigo y yo no quise. Me empujó contra la pared y me golpeé la cabeza

Se trata de Ingrid Lana, una mujer que acusa al futbolista del Manchester United de una serie de agresiones que se produjeron en el pasado, según reportan varios medios brasileños.



Ingrid aseguró que su episodio sucedió en Manchester, en 2022, cuando el jugador explotó cuando ella se negó a mantener relaciones sexuales: “Intentó tener una relación conmigo y yo no quise. Me empujó contra la pared y me golpeé la cabeza”, cuenta.

An update on Antony. — Manchester United (@ManUtd) September 10, 2023

Antony salió en su defensa para aclarar el caso de Ingrid

En las últimas horas, se conocieron unas declaraciones del jugador brasileño que utilizó su cuenta de Instagram para hablar de lo ocurrido con Ingrid, la mujer que lo denuncia por agresión.



(Lea aquí: Manchester United toma decisión sobre Antony tras denuncia de maltrato de su exnovia).

“Hablé con Ingrid por WhatsApp. Cuando fue a Portugal para asistir al cumpleaños de su prima, pidió venir aquí a Manchester para conocerme, con una clara intención de conocerme íntimamente, incluso preguntándome si prefería lencería roja o blanca. Compré un billete y le reservé un hotel", inició Antony.

El futbolista reveló los chats Foto: Instagram: Antony

Y agregó: “De hecho, la conocí en el hotel mencionado y tuvimos un encuentro íntimo y consensuado. Aunque ella insistió en que nos volviéramos a encontrar para otro encuentro íntimo, por cuestiones de agenda no pude volver a verla, pues regresó a Brasil".



Por último, el jugador del Manchester United señaló que desde aquel encuentro no la volvió a ver y afirmó que está a disposición de las autoridades.



“Desde entonces no la he vuelto a ver. Todo esto que narro ahora queda probado sin duda en los mensajes de WhatsApp, que simplemente no publico íntegros para preservar el derecho a la privacidad. Sin embargo, pondré a disposición los canales adecuados, de ser necesario, para acreditar mi inocencia, así como para proponer la acción reparadora competente y el pedido de investigación”, finalizó Antony.

HAROLD YEPES

DEPORTES

