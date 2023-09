Antony, del Manchester United, fue excluido de la Selección de Brasil para los dos primeros partidos de la eliminatoria al Mundial del 2026 por un haber proferido amenazas y haber agredido a una expareja, informaron este lunes fuentes oficiales.

La DJ Gabriela Cavallin, quien denunció a su exnovio Antony Santos, jugador del Manchester United y de la selección brasileña, por agresión física y psicológica, cuenta a GLOBO que al haber perdido al bebé que esperaba de él, a los 4 meses y medio de embarazo.

Pasó lo peor

El año pasado fue lo peor que te pasó en la vida. Ella cree que el estrés, los sustos y las amenazas vividos en la relación con el agresor fueron determinantes para el triste episodio. Antony, que fue retirado de la selección este lunes, niega agresión.



La DJ dice que, en total, desde el día que empezó a salir con Antony hasta el día en que regresó a Brasil, dejando el departamento que vivía en Manchester, fueron dos años de relación. Y esa agresión física empezó en el segundo año. Antes, dice que el jugador la trataba mal, maldecía y hablaba con más rudeza, principalmente por celos.



— Me atacó la primera vez cuando estaba embarazada — recuerda Gabriela, que lleva tres meses en Brasil, pero aún no ha retomado plenamente su vida. “La última vez que me golpeó fue cuando me lastimó el dedo con un vaso roto. Necesito hacerme una cirugía correctora. Ya no se dobla.

Fue en una fiesta. Rompí con él cuando estaba embarazada, no quería estar más con él porque fueron muchas peleas. Y me fui para ir a una fiesta. Él estaba ahí. En resumen, fue a la cabaña en la que yo estaba y le pidió a un guardia de seguridad que me recogiera. Fui a su palco y me dijo que me sentara. Me senté durante toda la fiesta hasta que llegó el momento de irse. No quería que fuera solo. Me tomó del pelo y me metió en el coche. Éramos él, yo y un amigo suyo. Me estaba golpeando dentro del auto, maldiciéndome. Le pidieron que detuviera el coche en medio de una carretera, y corrió en medio de la lluvia. Este amigo y yo corrimos tras él. Había dicho que se iba a suicidar. Después de unos 10 minutos, lo encontramos tirado en el suelo, con la mano sangrando. Dijo que golpeó en alguna parte, no lo recuerdo.



Su amigo me iba a llevar, pero estaba dormido al volante. Había estado bebiendo. Se detuvo en una gasolinera para dormir en el coche. Tuve que pedirle al padre de Antony que alguien me recogiera porque estaba solo, de noche, en medio de la carretera entre Alphaville y São Paulo. No conduzco y no pude conseguir un coche a través de la aplicación. Antonio acabó yendo allí a recogerme. Intentó estrellar el coche con nosotros dentro. Llegué a la casa de su padre y le pedí a un guardia de seguridad que me recogiera allí.



¿Alguna vez presentó una denuncia después de esta agresión? ¿Pensaste que no volvería a suceder?



No hice nada. Ni siquiera pensé en eso. Aparte de que estaba embarazada y no quería estar sola, no quería pasar sola el embarazo y no quería que mi hijo estuviera sin su padre, lo perdoné. Y dijo que no lo volvería a hacer. Dijo que si no lo perdonaba dejaría de jugar, se mataría, lloraría mucho... Tengo estas capturas de pantalla de conversaciones con él. Dijo que "mi hijo iba a nacer sin padre y será culpa tuya". Creí que no volvería a suceder.



¿Te han golpeado en el estómago?



No. Me sacudía el brazo, me golpeaba la cabeza contra la ventanilla del coche y seguía asustándome. Frenar el coche, tirar el coche delante de los camiones, en el arcén y circular a 250 kilómetros por hora. Incluso estaba lloviendo. Y dije que me estaba asustando y que iba a perder al bebé. Y dijo que él, yo y el bebé íbamos a morir.

¿Perdiste al bebé después de este episodio? ¿Te volvió a agredir antes de perder al bebé?



Después de unos 20 días, perdí al bebé. De hecho el otro día tuve una hemorragia, fui al hospital y siguió sangrando unos 20 días. Cuando regresé al hospital, el médico dijo que se me había roto fuente y que tendría que dar a luz. Se rompió fuente pero su corazón seguía latiendo dentro de mi vientre. Lo escuché en la ecografía. No entendía muy bien la gravedad de la situación. Hasta que le explicó que no había nada que hacer... no podía ser intubado, sólo tenía 4,5 meses. Ella me dio la opción de verlo antes de la liberación ( del cuerpo ). Nació vivo, pero por poco tiempo. Tuve un parto normal, inducido, de unas 30 horas. Mi madre lo vio y lo recogió. No lo ví. No quería ver. Fue, con diferencia, lo peor que me pasó en la vida.



Que traumático...



Sí, por eso no quería verlo. Era julio de 2022, Antonio no estaba. Ya había regresado a Amsterdam. Él simplemente me siguió desde lejos y dijo que cuando me sintiera mejor y listo para regresar, regresaría. Fue mi madre quien se quedó aquí ( en Brasil ) conmigo. Un mes después regresé.



¿Por qué crees que perdiste a este bebé?

Lo perdí por todo lo que pasé mientras estaba embarazada, todas las discusiones, las peleas, todos los sustos que me dio, el estrés que me hizo pasar, todo lo que me maldijo, y fue todos los días, todo lo que me amenazaba. .. Me llamaba de todo tipo cuando salía a hacer algo. Cuando intentó matarme ese día en el auto, cuando me golpeó. Fue un conjunto. Pasé por muchas cosas por su culpa mientras estaba embarazada. No he tenido un día tranquilo.



OGlobo de Brasil

Del gruipo GDA