La situación del futbolista brasileño Antony se complica. Tras la denuncia interpuesta por su expareja Gabriela Cavallin, que lo acusó de violencia doméstica, amenanzas y lesiones, otras dos mujeres también elevaron acusación.

Se trata de Ingrid Lana y Rayssa de Freitas, mujeres que acusan al futbolista del Manchester United de una serie de agresiones que se produjeron en el pasado, según reportan varios medios brasileños.

Nuevos relatos

La primera de ellas asegura que su episodio sucedió en Manchester, en 2022, cuando el el jugador explotó cuando ella se negó a mantener relaciones sexuales.



“Intentó tener una relación conmigo y yo no quise. Me empujó contra la pared y me golpeé la cabeza”, cuenta.



(Lea además: Antony, a disposición policial en caso de agresión a expareja: 'La verdad prevalecerá')



Según su relato, el encuentro se produjo porque Antony se puso en contacto con ella para hablar de negocios.



La otra denunciante es una estudiante de Derecho, que interpuso una demanda contra el futbolista a consecuencia de un encontronazo en una fiesta en Sao Paulo, en mayo de 2022.



Cuenta que el delantero la agredió en un vehículo debido a una elevada discusión con Mallu Ohana, esposa de Dudu, jugador del Palmeiras e íntimo de Antony.



Asegura que el futbolista brasileño y la joven le propinaron varios golpes, pero pudo escaparse. Este suceso fue notificado a la Secretaría de Seguridad Pública y entregado al Ministerio Público y Justicia en julio de 2022, aunque nunca se conoció si hubo imputaciones.



Hace unos días DJ Gabriela Cavallin se presentó en la comisaría de Defensa de la Mujer de Tatuapé para adjuntar una serie de mensajes amenazantes y unas imágenes que avalan su denuncia contra el jugador.



DEPORTES

