Con título, técnico de Monterrey cumplió promesa a su hijo fallecido

En 2006, el ‘Turco’ prometió a su hijo -quien perdió la vida a consecuencia de un accidente automovilístico, en Alemania,- que haría campeón de Liga a los Rayados; sin embargo, falló en un par de finales , en 2016 y 2017.



Además, con la conquista del Apertura 2019, Mohamed logró ser campeón de Liga con tres clubes distintos ( Apertura 2012 con Tijuana y Apertura 2014 con América), marca que también tienen los históricos Ignacio Trelles, Víctor Vucetich, Manuel Lapuente y Ricardo Ferretti.

En el duelo de ida, en el estadio BBVA, el Turco colgó sobre un asiento un rosario, en memoria de Farid, a quien dedicó sus lágrimas y la quinta estrella de los Rayados.

Antonio Mohamed con su hijo fallecido. Foto: Tomada de Twitter

"La persona más feliz del mundo"

"Me voy como la persona más feliz del mundo porque me llevo la gloria en este Estadio Azteca", dijo el técnico luego de levantar el trofeo de campeón y ofrecerlo a la afición de Monterrey.



Monterrey perdió el partido de vuelta de la final 2-1 ante América, marcador que empató la serie final 3-3 luego del triunfo de Rayados por un margen similar en la ida en Monterrey. Luego de empatar sin goles en los tiempos extra el duelo se fue a penaltis dónde Monterrey ganó el quinto título de su historia.



En la cuenta de Antonio Mohamed el campeonato de esta noche significó el tercero en su carrera de técnico en el fútbol mexicano.



"Competir para ganar es lo máximo, yo quería este tercer título para mí, tenía muchas ganas de llevarlo a casa y esto es para toda la gente de Monterrey", aseveró el estratega. Mohamed dijo que la clave del partido fue que nunca desesperaron y realizaron los ajustes para mandar el duelo al alargue, a pesar de que en el primer tiempo se fueron abajo 2-0.



"Nos fuimos rápido abajo en el marcador, pero no perdimos la calma, supimos reaccionar en el segundo tiempo y luego los chicos le pusieron mucho corazón para ganar", explicó. El estratega argentino dijo que es muy especial volver a ser campeón en el Estadio Azteca, Lo había logrado en el Apertura 2014 cuando dirigía al América.



"Siempre será especial coronarse en este estadio, hoy lo disfruto mucho porque es algo que le debía a Monterrey y ahora no queda más que disfrutar con los muchachos", avisó. Del América, Mohamed dijo que es un equipo al que siempre le guardará un "gran" respeto.



"Es uno de los equipos grandes de México y le debo un gran respeto, fue un partido parejo y desgraciadamente alguien tenía que perder; fue una gran final", concluyó.



EL UNIVERSAL (México)/ GDA

Con EFE