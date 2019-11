Los consejos sexuales del DT Conte a sus futbolistas

El controvertido Antonio Conte, técnico del Inter, volvió a llamar la atención, esta vez con unas declaraciones sobre la actividad sexual de los futbolistas.

En una entrevista para L'Equipe, el entrenador aconsejó a sus futbolistas en esta materia. "Durante la temporada, las relaciones sexuales no deben ser muy largas, hay que hacer el menor esfuerzo posible. Así que, mejor estar debajo de la pareja", fue el consejo que les dio a sus jugadores.



Conte, además habló de su estilo como entrenador. "Esta es mi manera de ser y me llevará a frenar mi carrera muy pronto, vivo demasiado mi trabajo. A veces me pregunto si es justo pasar tanto tiempo sin mi familia", dijo.



