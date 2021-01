Pablo Dybala recibió una dura crítica en Italia

Antonio Cassano, un exfutbolista italiano, criticó con dureza al argentino Pablo Dybala, de quien dijo que no era necesario en el andamiaje de Juventus.

"Todos sus entrenadores en la Juventus no lo consideraron necesario, entonces me pregunto si es un campeón o un gran jugador. Para mí no es un campeón, no marca la diferencia. Tiene buenos goles como los vi hacer a Di Natale, a Insigne... Pero si quieres llevar el 10 de la Juventus, debes estar a un nivel superior. Tengo la sensación de que, cuando le meten presión, se mea encima. Y luego pide 10 millones por temporada. Pero, por favor...", dijo Cassano en el canal de Twitch de Christian Vieri.



Y aregó: "Si los bianconeri pierden, para ellos se acabó el scudetto".



Cassano prosiguió en su fuerte crítica y advirtió que "nunca hubiera imaginado un Milan tan fuerte, hay que alabar a Pioli por su trabajo".Dybala se hizo presente en la victoria de Juventus 4-1 sobre el Udinese.





Deportes