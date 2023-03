Este jueves, 2 de marzo, los residentes de Rosario, Argentina, se levantaron con el sonido de una balacera. Hombres a bordo de una moto llegaron a una sucursal del supermercado Único -tienda mayorista de productos de almacén- y dispararon contra el lugar.



¿Su objetivo? Dejar una amenaza al futbolista argentino Lionel Messi, pues el local es propiedad de la familia de su esposa, Antonela Roccuzzo. “Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”, dice el texto escrito a mano.



Según indica ‘La Nación’, este sector ha sido blanco de hechos de violencia extrema y las autoridades habían manifestado la necesidad de incrementar los patrullajes, pues hay peleas entre bandas.

¿Quiénes son los Roccuzzo?

Los abuelos de Antonela fueron los fundadores del supermercado. Foto: Instagram: @antonelaroccuzzo

Medios argentinos señalan que hasta 2009 la familia Roccuzzo era propietaria de varios locales. Sin embargo, la empresa Micropack compró la mayoría y solo se quedaron con uno: el que fue baleado.



Dicho grupo familiar está conformado por José y Patricia Blanco -los padres de Antonela-, y sus otras dos hijas: Paula y Carla. La primera es abogada y la segunda médica.

Carla, Paula y Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram: @antonelaroccuzzo

“Cuando conocí a José, el padre de las chicas, su familia ya tenía la cadena de supermercados Único y la distribuidora mayorista Eduviges, y después me sumé yo”, le contó doña Patricia a ‘La Nación’ hace unos años.



Según dice este medio, se trata de una familia muy unida y, de hecho, tal es su vínculo que suelen verse cada domingo los Roccuzzo y los Blanco para compartir un buen rato.



“Antonela mantiene no solo un buen vínculo con sus padres, sino también una excelente relación con sus dos hermanas. En este sentido, los Roccuzzo llevan adelante una serie de emprendimientos familiares juntos. De hecho, los supermercados no son los únicos y, en 2014, Antonela y sus primos Andrea Lo Menzo y Luis Reyt desarrollaron la marca Enfans, en donde también trabajan su madre y su hermana mayor, Paula”, añaden.



Lo que se sabe de los atacantes

En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, señaló que este “es un hecho típico de lo que sucede en Rosario desde hace 20 años”, lo que explica por qué no hubo amenazas previas.



Por su parte, el fiscal de Rosario, Federico Rébola, quien asumió la investigación, dijo que tienen filmaciones de cámaras de seguridad, pero es muy pronto para señalar a los sospechosos.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de LA NACIÓN (GDA) - Argentina