Esta madrugada, balearon en el centro de Rosario (Argentina) una sucursal del Supermercado Único, comercio que pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo, la mujer de Lionel Messi.



El local recibió 14 impactos de bala en su frente y los autores del hecho, dos hombres a bordo de una motocicleta, dejaron un papel manuscrito que dice: “Messi, te estamos esperando. Javkin (Pablo, el intendente de la ciudad) es narco, no te va a cuidar”.



'Messi, te estamos esperando'

Local baleado de familia de Antonela Roccuzzo. Foto: LA NACIÓN (GDA)

El violento e intimidante episodio ocurrió alrededor de las 3.20 de esta mañana, cuando no circulaba nadie por la zona y el local tenía las persianas bajas.



“Está trabajando la agencia de investigación criminal y la brigada de balaceras”, contó a 'Cadena 3 Rosario' Iván González, subjefe de la Unidad Regional II.



Una cámara de seguridad filmó a dos personas que transitaban en moto. Uno de ellos descendió del rodado y ejecutó los disparos.



Los investigadores hallaron en el lugar 12 vainas servidas y 14 impactos de bala sobre la persiana de metal del comercio. Un testigo contó que estaba sentado en la vereda de su propiedad en ese momento cuando detectó que dos hombres a bordo de una motocicleta similar a una Honda Titan detuvieron su marcha frente al supermercado ubicado en Lavalle 2546.



Uno de los sospechosos bajó del rodado y lo primero que hizo fue arrojar “lo que podría ser un papel”, le relató a los policías de la comisaría 13a. El vecino prosiguió en su relato y dijo que al retirarse uno de los hombres comenzó a efectuar detonaciones para luego volver a subirse a la motocicleta y huir con su cómplice por la calle Lavalle hacia el sur, perdiéndolos de vista.



Intrigado por lo que había ocurrido, el hombre se acercó a ver lo que los sospechosos habían arrojado y en el papel amarillo se leía: “Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”. Las últimas palabras estaban subrayadas.

🚨AHORA🚨

👉Balearon un local de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario y dejaron una amenaza contra Lionel Messi

👉La policía encontró una nota mafiosa dirigida al crack rosarino: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”. pic.twitter.com/jtjvYPcAeb — Marcelo Bonelli (@BonelliOK) March 2, 2023

#2Mar | El supermercado de la familia de la esposa del futbolista Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, situado en Rosario, Argentina fue baleado la madrugada de este jueves.



Exigen respuesta de las autoridades.



Vía - EFE pic.twitter.com/BbGu7dykMY — 800 Noticias (@800Noticias_) March 2, 2023

LA NACIÓN, DE ARGENTINA.

DEL GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA

(GDA)

