El centrocampista del Bayern de Múnich Joshua Kimmich estará de baja hasta enero a causa de las secuelas del covid-19 "como medida de precaución", pero las consecuencias de la enfermedad no deberían importunarle a largo plazo, aseguró este viernes su entrenador Julian Nagelsmann.



No vacunado, la estrella bávara ocupó el centro de atención mediática desde que dio positivo en covid-19 a finales de noviembre. El jugador abandonó la cuarentena esta semana pero no volverá a jugar antes de 2022 ya que sufre aún secuelas de la infección, anunció el club alemán este jueves.



"Estoy bien, pero no puedo aún entrenarme a fondo debido a una ligera lesión en los pulmones", explicó el jugador de 26 años, que no ha vuelto a jugar con su club desde el 6 de noviembre. Según su entrenador, Kimmich sufre "infiltrado pulmonar", una lesión que puede provocar dificultades respiratorias.

No hay preocupación

Nagelsmann, DT de Bayern. Foto: EFE

"No estoy preocupado porque esos infiltrados no son nada dramático", respondió Nagelsmann a una pregunta sobre Kimmich.



"Su pausa es una medida de precaución, no esperamos ninguna secuela (a largo plazo) y él no tiene ningún síntoma". Su compañero, el internacional camerunés Eric Maxim Choupo-Moting, sufre el mismo problema que su compañero y deberá también esperar antes de regresar al entrenamiento.



La decisión de Kimmich de no vacunarse suscitó mucha incomprensión en Alemania. El ministro de Interior llegó a pedirle que se vacunase. En la prensa y entre los dirigentes políticos se le ha reprochado que no diese ejemplo en un país en que la tasa de vacunación con pauta completa es menor al 70%. Alemania se halla actualmente golpeada por una nueva ola de contagios.



Para hacerle frente, el nuevo canciller Olaf Scholz pedirá al parlamento que se pronuncie sobre la vacunación obligatoria, y en caso de ser aprobada, entrará en vigor en febrero o marzo.



AFP