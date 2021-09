Futbolistas colombianos que han estado en problemas por narcotráfico

Alfondo Cervantes. EL TIEMPO - Carlos Capella. EL TIEMPO

El centrocampista Javier Flórez fue culpable de asesinato cuando estaba en un gran momento de su carrera deportiva. El 5 de julio de 2009, Flórez, quien vestía los colores rojiblancos del Junior, disparó contra unas personas en medio de una riña propiciada, además, por el alcohol. Según reseñó este diario, el electricista Israel Cantillo, quien recibió los proyectiles por parte del enardecido futbolista, le recriminó a Flórez por las dificultades del equipo ‘tiburón’.



A pesar de una primera condena que hablaba de 25 a 40 años, el deportista estuvo solo 3 meses tras las rejas. Y desde entonces no fue lo mismo: jugó con Junior unas semanas, pero tuvo que rescindir su contrato ante la presión. Luego de ello pasó por varios clubes de Colombia y Panamá hasta retirarse por completo en 2014.



“Sólo Dios sabe lo que sufro. Aquella noche no me bajé del coche para matar a nadie, sólo quería pedir que me respetaran, pero la víctima vino hacia mí y pasó lo que pasó. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo”, afirmó el deportista al diario ‘Marca’ desde la cárcel de Sabanalarga (Atlántico).