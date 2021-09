Anthony de Ávila habló sobre su detención en Italia

Anthony, ‘Pipa’ de Ávila fue detenido en Nápoles por un proceso que tenía abierto desde el año 2004 por narcotráfico.

El exjugador colombiano habló, dijo que era nocente y le envió un mensaje a su familia.



“Agradezco a todos mis fans de todo el mundo el apoyo y el cariño que me demuestran. No veo la hora de abrazarlos a todos porque soy inocente”, indicó.



También habló su abogado, Fabrizio De Maio, quien se refirió al proceso.



“"Hay que precisar que De Ávila era libre de circular, tanto que el 28 de junio de 2021 tomó un avión desde Cali, con destino a Madrid, y de aquí partió para llegar a Nápoles unos días después. Por lo tanto, ha cruzado muchas fronteras, ha sido sometido a muchos controles por parte de la policía y nadie lo ha detenido jamás. Este arresto no tiene sentido, no tiene razón. Aquí está la verdad sobre el caso más discutido del momento”, señaló.



