Anthony 'el pitufo' De Ávila fue capturado en Italia por tráfico de drogas

Según informó Corriere Della Sera, Anthony De Ávila, ex jugador del América de Cali y de la Selección Colombia, fue capturado por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes en Italia, en un operativo en la ciudad de Nápoles.



Los delitos por los que fue perseguido por el poder judicial italiano se cometieron presuntamente en 2001 en Nápoles y Génova

El Pibe Valderrama y el Pitufo De Ávila Foto: CEET

"Los delitos por los que fue perseguido por el poder judicial italiano se cometieron presuntamente en 2001 en Nápoles y Génova ", afirma la publicación.

Según el medio italiano, De Ávila tenía esa orden de captura por "tráfico y producción de drogas" desde 2004 y al parecer fue capturado en un operativo plenamente de rutina de control territorial.



Según el medio judicial Il Matino, el ex futbolista de Santa Marta podría pagar una pena de 12 años por el delito por el que fue detenido, afirmando que De Ávila estaría vinculado con una banda de narcotráfico de Países Bajos.



No es la primera vez que el 'pitufo' tiene vínculos con este mundo oscuro, pues en 1997, previo al mundial de Francia 1998, el samario le dedicó el gol a los hermanos Rodríguez Orejuela, detenidos en ese momento en Bogotá por narcotráfico.



"No le tengo miedo a lo que puedan pensar en Estados Unidos por esta dedicatoria. Si cometí un error, Dios me juzgará y yo aceptaré el castigo. Me acordé de ellos (los hermanos Rodríguez Orejuela) por unos consejos que me dieron cuando tenía 19 años, y quise compartir la alegría de mi corazón con personas que ahora están pasando por un mal momento", dijo después de hacer la polémica dedicatoria.



El caso de De Ávila se suma a una lista negra de ex jugadores que han sido investigados por vínculos con el narcotráfico en la que están nombres como Jhon Viáfara (condenado), Edwin Congó, Diego León Osorio, Mauricio ‘El Chicho’ Serna y el mismo René Higuita.



