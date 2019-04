Barça no se fía de un Manchester experto en remontadas a domicilio

Con una mínima ventaja de 0-1 en la ida, los jugadores del Barcelona deben "estar atentos" en la vuelta el martes ante un Manchester United que remontó la eliminatoria anterior ante el París SG, advirtió su entrenador Ernesto Valverde.

"En Champions este año, de cuatro partidos han ganado tres fuera de casa y un par de ellos en los últimos minutos: el día del PSG, el día de la Juventus... Tenemos que estar atentos a eso", previno en la comparecencia previa.



Alertando del peligro de la "potencia" y la "velocidad" de los jugadores rivales, "certeros" y "contundentes" al espacio, Valverde subrayó la importancia de salir a ganar el partido de buen inicio ante la mínima ventaja obtenida en Old Trafford.



"Hemos conseguido un gol fuera de casa pero el resultado no es deifnitivo ni mucho menos. Tenemos que ir a hacer nuestro juego y no tenemos por qué especular con el marcador", advirtió.



El mismo mensaje había lanzado minutos antes su portero, el alemán Marc-André Ter Stegen: "El resultado que hemos sacado de ahí es muy peligroso, es una ventaja muy pequeña. No es necesario solo defenderlo sino dar un paso adelante".



El margen de error es mínimo para los azulgrana después de tres tropiezos consecutivos en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el último de ellos muy doloroso al perder 3-0 en Roma dilapidando el 4-1 obtenido en Barcelona.



"Ha sido duro, eso sí (...) Queremos que no vuelva a pasar, es necesario tenerlo en cuenta y tirar adelante", dijo Ter Stegen. "Las experiencias sirven de algo. Todos somos conscientes de que mañana nos espera todavía un partido muy duro para poder pasar", coincidió su entrenador que, sin embargo, descartó cualquier "temor" de la plantilla ante esta fase maldita.



AFP