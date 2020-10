El vergonzoso ataque racista que recibió Ansu Fati en un medio español

El joven futbolista de Barcelona Ansu Fati fue una de las figuras que tuvo el equipo de Ronald Koeman en la goleada por 5 a 1 frente a Ferencvaros de Hungría este martes en el debut de la Champions League. El jugador surgido de La Masía fue autor de un gol y de una asistencia, pero por estas horas surgió un comentario racista sobre el delantero de Barcelona que generó un fuerte repudio. "Gacela, mantero y negro", así lo describieron en la crónica del partido publicada en el diario ABC.

En uno de los fragmentos de la crónica del partido jugado en el Camp Nou, el periodista Salvador Sostres se refirió a Ansu Fati de la siguiente manera: "Corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: «¡Agua, agua!», anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio".



Varios medios españoles se hicieron eco del ataque racista y también lo hizo su compañero Antoine Griezmann, que en su cuenta de Twitter se manifestó al respecto. "Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación", publicó el francés.

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

Anssumane Fati, que cumplirá 18 años el próximo 31 de octubre, nació en Guinea-Bisáu, un pequeño país de África, ubicado al oeste de ese continente. A los seis años se trasladó con su familia a Herrera, una localidad de Sevilla y desde el año 2012 está en Barcelona. En julio del año pasado firmó su primer contrato profesional y en agosto tuvo su debut con apenas 16 años.



En este inicio de la temporada 2020/2021, el juvenil es una de las grandes apuestas e ataque del club. Además, ya debutó en el seleccionado mayor de España y también convirtió un tanto ante Ucrania por la Uefa Nations League.



