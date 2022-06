El comentario del jugador francés Kylian Mbappé respecto al fútbol suramericano ha desatado mucha polémica y hasta sus compañeros en el PSG le han contestado.

Mbappé advirtió que el fútbol suramericano no tiene el mismo nivel que el europeo y que Brasil y Argentina no juegan partidos de nivel.



“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Suramérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, dijo el delantero.

No se quedó atrás

Lo que ha dicho Mbappé ha dado pie a reacciones de varios jugadores suramericanos, como el mismo Lionel Messi y esta vez Angel di María.



“Hay selecciones importantes y que están muy fuertes y demostramos que estamos a buen nivel”, señaló Di María, luego del triunfo de Argentina, 0-3, sobre Italia en el partido que enfrentó a los campeones de la Eurocopa y la Copa América.



Y agregó: “Creo que nosotros nos toca jugar fuera de Suramérica y hemos demostrado que estamos a la altura de los equipos de Europa”.



