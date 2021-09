'Es muy chiquito': el hijo de Cristiano Ronaldo cuando conoció a Messi

En 2014 se conoció que el hijo de Cristiano Ronaldo es un gran admirador del futbolista Lionel Messi. En ese entonces, e incluso ahora, CR7 y Messi se disputaban el puesto a mejor jugador del mundo.



Los dos astros han conseguido sobresalir en el fútbol con sus marcas, juegos, goles y trofeos. De hecho, en los primeros años de la década anterior se ‘rotaban’ el Balón de Oro.



(Le puede interesar: Cristiano Ronaldo noqueó a comisario de estadio con un balonazo).

Los dos, a su vez, han sido líderes de sus selecciones y alzaron copas continentales: Cristiano la Eurocopa con Portugal (2016) y Messi la Copa América con Argentina (2021).



Eso sí: el destino, pícaro, hizo que el hijo de Cristiano Ronaldo tuviera como ‘referente y favorito’ a Lionel Messi. Cristiano Jr., de 11 años, pudo conocer a su ídolo en 2014, durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro (en ese año lo ganó CR7).

Facebook Twitter Linkedin

Cristiano Ronaldo recibió su tercer Balón de Oro y superó en el 2014 a Manuel Neuer y Lionel Messi. Foto: AFP

Dolores Aveiro, madre del CR7, habló con el canal oficial del Sporting de Lisboa, primer club de Cristiano, y contó esa anécdota.



Cuando estaban en la gala en ese entonces el pequeño se acercó a su ídolo. "Yo estaba con él y le dije ‘mira, ahí está Messi’”, afirmó Dolores.



El hijo del portugués no lo podía creer.



Su impacto no correspondía por tener tan cerca al hombre que admiraba, sino por la estatura del argentino.



La abuela de Cristiano Jr. contó que, cuando ella le señaló al jugador, el niño respondió: "Ese no es Messi. Es muy chiquito".



"Y se puso de pie. Fue divertido", recordó Dolores.



(Lea también: El problema de Messi con la mansión que escogió en París).



En medio de la charla, los entrevistadores le preguntaron a Dolores si Cristiano Ronaldo Jr. era aún más alto que Messi.



A lo que ella sin dudar respondió: "Es, es. Si señor". Y, cerró: "Messi es una buena persona. Muy buena persona. Fue divertido que Cristiano Ronaldo Jr. dijera '¿este es Messi? ¡Es tan chiquito!'”.



Vale destacar que el Sporting de Lisboa fue el club en el cual Cristiano inició lo que hasta el momento es una exitosa carrera. Jugó en el equipo portugués desde 1997 hasta 2003, cuando fichó por el Manchester United.



Dolores Aveiro también contó, en una entrevista en el programa ‘ADN León’, que en repetidas ocasiones le ha pedido al futbolista que vuelva a jugar en el club que marcó su inicio. Sin embargo, el astro no le ha dado más que evasiones con ligeras posibilidades.



¿Algún día volverá CR7 a la casa que lo vio nacer?

Más noticias

'Por favor, sálvame': niño afgano de la camiseta de plástico de Leo Messi

Cristiano Ronaldo no perdona: otro golazo para el Manchester United

Por ovejas, Cristiano Ronaldo se habría vuelto a mudar

Tendencias EL TIEMPO