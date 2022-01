Andrés Salcedo, célebre periodista y escritor colombiano, falleció este viernes en la madrugada a los 81 años de edad.



Andrés Salcedo relató durante 20 años el fútbol de la Bundesliga para América Latina, donde se hizo famoso no solo por su estilo y su voz sino por la capacidad para inventarles apodos a los futbolistas alemanes, creando más de 100.

El sello de Salcedo

Entre algunos de sus memorables apodos, durante sus transmisiones de los sábados, se recuerdan algunos muy famosos como Pierre “Migajita” Littbarsky; Norbert “El Espía que vino del frío” Nachtwe; Franz “Escopetita” Mills o Wolfgang “el Osito” De Beer.



Salcedo llegó a Alemania en la década del 70 para hacer un reemplazo y finalmente se quedó como la voz principal de las transmisiones de la Bundesliga para América Latina.



"Yo pedí que me hicieran una prueba. Nunca había narrado fútbol, pero había trabajado en Colombia con Carlos Arturo Rueda, el mejor relator. Yo era su locutor comercial y aprendí mucho con él. También me influyó un español que relataba las corridas de toros y era muy poético y un par de relatores chilenos. Todo eso me llevó a cometer el atrevimiento de presentarme a ese 'casting'. A los cuatro días me dijeron que el sábado comenzaba con el partido Colonia-Frankfurt. Primero pensé que era broma, pero luego vi que me habían escogido”, contó Salcedo en una nota publicada en 2020 por El País de Uruguay.

Más y más apodos

Andrés Salcedo nació en Barranquilla. Foto: Charlie Cordero

Thomas "El Poroto" Hässler, Klaus "Ojitos" Augenthaler, Manfred "Manitú" Kaltz, Olaf "El niño de las peinetas" Thon o Thomas "Niño Malo" Berthold, fueron otras de sus invenciones. Apodos que casi nunca eran obvios, sino por el contrario muy creativos y a veces inexplicables, o solo explicables en el universo de Salcedo.



Sobre su creatividad para los apodos, Salcedo comentó en esa nota que se inspiraba en los sobrenombres que se ponen en las barriadas, "en las esquinas de todas las ciudades de América Latina, allí donde la cultura popular nos enriquece. Como me pasó a mí al dar mis primeros pasos en el barrio San Roque de Barranquilla”.



Otros de sus apodos famosos fueron; Karl-Heinz "Caperucita Roja” Rummenigge; Lothar “Mateito” Matthaeus, o el célebre Pata de Palo Hotsmein, entre tantos otros.





