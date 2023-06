Leo Messi debutó como actor en una serie argentina emitida por ´streaming´, "Los protectores", en la que se interpreta a sí mismo frente a un trío de representantes de jugadores de fútbol.

Esta participación se produce en la segunda temporada de la comedia del sello 'Star Original Productions', protagonizada por los argentinos Adrián Suar y Gustavo Bermúdez, y el colombiano Andrés Parra, quienes se ponen en la piel de tres agentes de futbolistas.



(Shakira cuenta cuál fue el momento más complicado de su rompimiento con Gerard Piqué)

(La botella clave de Millonarios campeón: así prepararon a Montero para los penaltis)



Messi participa en una divertida escena de cinco minutos, en la que se encuentra con los tres representantes para conversar sobre un proyecto para apoyar a los jóvenes que juegan en diferentes clubes de Europa, y la situación se desmadra por las peticiones de fotos y vídeos y la propuesta de un negocio que da lugar a un intenso cruce de miradas.



La escena finalmente se aligera con un brindis entre Messi y los representantes en la serie de siete episodios que comenzaron a emitirse el domingo pasado en el servicio de ´streaming´ Star+.

El momento

Pero Parra aprovechó la oportunidad para tomarle del pelo a Messi, quien no se dio cuenta de lo que querpia el actor colombiano.



En el video se ve que Parra le pide al argentino que le envíe un saludo a un amigo, pero el futboklista no entendía.



“Hola, Juan Diego, te mando un saludo…”, dice Messi, pero no había terminado y el actor lo interrumpe pidiéndole que se identificara con el nombre completo.



“Pero dígale que usted es Messi para que sepa quién es”, señaló el actor. “Hola ¿Juan Diego era? Soy Messi”, concluyó.

(Shakira: estremecedor relato sobre sus hijos tras separación de Gerard Piqué)