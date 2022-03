El alud se gestó en Colombia. Luego pasó por Ucrania, Francia y Estados Unidos. Tiempo después, llegó a Argentina, rozó Letonia y dejó su marca en Brasil. Ahora, empujado con mucha más fuerza, protagonizó un choque a casi 8.000 kilómetros de donde arrancó. En Islandia, un país nórdico donde las noticias escandalosas suelen provenir del exterior, se reportó este viernes el impacto de la avalancha: "Andrés 'Manga' Escobar, condenado por abuso sexual".



(En contexto: Andrés 'Manga' Escobar, condenado a dos años de cárcel por abuso sexual).

Un futuro promisorio que nunca llegó

Facebook Twitter Linkedin

Andrés 'Manga' Escobar, en sus tiempos como jugador del Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

Andrés Ramiro Escobar nació el 14 de mayo de 1991 en Puerto Tejada, Cauca. Desde pequeño, su talento con la pelota era innegable. Entrado en su adolescencia, 'Manga' integró las fuerzas básicas del Deportivo Cali y fue guiado por maestros del balompié colombiano, como el creativo de antaño Jairo Arboleda. Allí, en las inferiores azucareras, cultivó su don y sentó las bases de un futuro soñado. Uno que nunca llegó.



En 2008, cuando apenas había cumplido la mayoría de edad, debutó con el Cali y se dio a conocer a nivel nacional. Después vino su convocatoria con la Selección Colombia Sub-20 y, junto a la generación de hombres como James Rodríguez, Santiago Arias y Duván Zapata, entre otros, confirmó el interés que había despertado su figura con el título del torneo de Toulon, en 2011.



(No deje de leer: 'Luis Díaz es todo lo que podrías desear': Jürgen Klopp, DT del Liverpool).



De aquella banda fue de los primeros en salir al exterior. Su destino fue el Dinamo de Kiev, en Ucrania. Y aunque el salto fue largo, su permanencia no tanto. En 2013 ya estaba de regreso, a préstamo, en el Cali. Allí, tras algunos meses duros, los hinchas verdiblancos recuerdan que 'Manga' volvió a su nivel. Leonel Álvarez, un hombre con voz de mando, fue el DT que le ayudó a retomar la confianza. Y lleno de valor, 'Manga' viajó a Francia, para sumarse a las filas del Evian.



En suelo galo no jugó más de cinco partidos. La cesión allí fue corta y Escobar empezó a rebotar en equipos como el FC Dallas, Atlético Nacional, Millonarios y Vasco da Gama. Con algunos destellos en 2015 y 2016, primero en el equipo verdolaga y luego en el embajador, 'Manga' pareció tomar otra bocanada. Tenía 25 años. Era oportuno hacerlo. Sin embargo, el respiro fue eso: un respiro. En la cancha brillaba, pero su temperamento díscolo y su pasión por la vida nocturna le quitaron la luz. En 2018, después de ires y venires, con la camiseta del Deportes Tolima, llegó el apagón.



(Puede leer: Muriel, el jugador de la semana en la Liga de Europa).

Un talento nublado por los excesos

Facebook Twitter Linkedin

Andrés 'Manga' Escobar pasó por Millonarios en 2016. Foto: Héctor Zamora/CEET

En el álbum del fútbol colombiano, el mes de septiembre de 2018 se recuerda con dos fotografías de 'Manga'. La primera lo mostraba tendido en una camilla de las instalaciones del club pijao. Ante lo poco concluyente de la imagen, el dueño del equipo, Gabriel Camargo, fue quien le puso la descripción.



"'Manga' se fue a dormir la borrachera en una camilla durante el entrenamiento, le sacamos fotos y se le hizo la prueba de alcoholemia, la cual salió positiva. Él confesó que sí se tomó unos tragos. Tocó despertarlo para tomarle la prueba de alcoholemia”, le dijo a 'Antena 2' en ese entonces.



“Él ya no pertenece a la institución, le cancelamos el contrato por justa causa", cerró Camargo.

Parece que el "Manga" Escobar, jugador de Tolima 🇨🇴 y ex #EDLP, llegó borracho al entrenamiento y se quedó durmiendo en la camilla del vestuario. Lo engancharon y le sacaron esta foto. Obviamente lo echaron del equipo. pic.twitter.com/UcZfH4Sr1r — Gonza (@gbobadi) October 21, 2018

Algunos días después, con el escándalo desatado, un video del futbolista, en estado de alicoramiento, siendo detenido por la Policia Nacional, agravó el panorama. Esa fue su segunda imagen.



Las disculpas por lo ocurrido, contenidas en un video que ya no está disponible en sus redes sociales, fueron el cierre de ese capítulo, pero no el final de las polémicas.



"Aunque en este momento lo que más deseo es volver el tiempo atrás , la vida no me lo permite hacer. Sé que cometí un error que no pretendía , un error que me está condenando, pero espero algún día poder demostrar lo que soy capaz. Espero entiendan mis disculpas , Dios los bendiga”, dijo 'Manga'.

La prueba de que Andrés Ramiro "Manga" Escobar, ex jugador del Deportes Tolima, manejaba ebrio. Al otro día fue a entrenar como si nada. Fue despedido. pic.twitter.com/LIHDUmAhuk — Juan Manuel Díaz (@DIAZJUANMAN) October 22, 2018

El choque del alud

Facebook Twitter Linkedin

'Manga' Escobar hizo parte de la Selección Colombia Sub-20 en 2011. Foto: @andresescobar11

Después de dejar Ibagué, Escobar se mostró muy creyente en sus redes sociales. Al parecer, su interés por cambiar lo empujó a desarrollar su fe. El tema es que, después de un paso de menos de 40 días por el fútbol de Letonia, 'Manga' recayó en el Alagoano brasileño. Allí, de nuevo, su vida fuera de las canchas le pasó factura.



Para esa época, Pablo Armero, un jugador cuya carrera ya venía en caída libre por todo tipo de escándalos, fue su compañero en el 'país do futebol'. Después de que los medios registraran las supuestas andanzas nocturnas de ambos, con algo de sensacionalismo, la 'balada' terminó. Fue entonces cuando se fue para el Cúcuta Deportivo, en manos de José Augusto Cadena, y salió por "justa causa".

Manga Escobar, ex #EDLP, es nuevo refuerzo del Cucutá. pic.twitter.com/zZfNcHOHUP — Axel Laurini (@alaurini) February 4, 2020

Ahora, el capítulo que podría ser el final de su novela es el que está viviendo en Islandia, país al que se fue a jugar al Leiknir Reikiavik y hoy ve desde un centro de reclusión.



El pasado viernes, según informó la prensa local, el colombiano fue condenado a dos años y medio de prisión por el delito de abuso sexual. Conforme se lee en el reporte de prensa, Escobar, quien juega en el Leiknir Reikiavik desde el año pasado, habría abusado de una mujer, en su casa, el pasado 19 de septiembre.



Según dicen los medios, 'Manga' habría admitido haber tenido relaciones sexuales con la denunciante, pero "negó haber abusado de ella". Su abogado habría apelado el fallo ante un juzgado nacional. Entretanto, deberá permanecer privado de su libertad, en principio, hasta el primero de septiembre, cuando se espera la resolución de su recurso. Hasta entonces, no se podrá saber si este choque fue el definitivo.

🇮🇸🗞️ Fréttablaðið — 🇨🇴 Andrés "Manga" Escobar, delantero caucano de 30 años (ex-@LeiknirRvkFC), fue condenado el mes pasado en #Islandia por abuso sexual.

La condena de 2 años y medio fue sentenciada por una Corte Distrital de Reikiavik. pic.twitter.com/LatbDtbc33 — Mauricio Andrés Luna Aroztegui (@MauricioAndrsL6) March 11, 2022

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa