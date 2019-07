Iniesta espera no equivocarse de equipo cuando juegue contra el Barça

El jugador español Andrés Iniesta, ahora en las filas del Vissel Kobe de Japón, espera no equivocarse de equipo cuando juegue el próximo sábado contra su antiguo club, el FC Barcelona, en un amistoso de preetemporada.

El Vissel Kobe, al que se unió hace un año Iniesta tras dejar las filas del FC Barcelona, al que estuvo vinculado desde la edad de doce años, se enfrentará este sábado en un amistoso en el marco de la Copa Rakuten.

Al ser preguntado hoy en un acto en el que fue nombrado embajador o "icono" de LaLiga, en Tokio, Iniesta reconoció que él ese partido "será extraño" nunca antes había tenido la oportunidad de enfrentarse al Barça.



"Intentaré pasar (la pelota) a los de mi equipo, no confundirme", bromeó el jugador manchego. Pero también señaló que ese encuentro más que un partido de fútbol será una fiesta para los jugadores y para los aficionados del fútbol, que "no todos los días pueden ver a estos jugadores".



"Intentaremos disfrutar el día, pasarlo bien e intentar competir de la mejor manera", agregó. Iniesta aseguró que lo que más echa de menos de España "es el día a día, estar entrenando allí, estar compitiendo, tener a más familia cerca".



"Sentía que tenía que tomar una decisión y volver a tener ilusión. La gente ha sido espectacular, el cariño el respeto, estamos intentando entrar en esa cultura y rutina, pero igualmente estoy muy feliz de estar aquí", destacó.



El centrocampista dijo que la J-League no se puede comparar con LaLiga. "Cada una tiene sus características. Para mí, la J-League es una liga muy competitiva y todo ha sido nuevo. A nivel de equipos, compañeros, aficionados, los partidos se viven de una forma muy pasional, y estoy encantado de jugar la J. League".



Asimismo, se refirió a los fichajes de Takefusa Kubo y de Hiroki Abe por el Real Madrid y el Barcelona, respectivamente.



"Los dos tienen unas características muy buenas. Se han ido a Barça y Madrid porque tienen capacidades para ello. El jugador que es bueno y está capacitado, está dispuesto a jugar en cualquier liga", agregó.

EFE