Andrés Iniesta anunció este jueves su marcha del Vissel Kobe de Japón, donde ha jugado desde 2018, y busca ahora un nuevo destino para acabar su carrera deportiva, tras la cual tiene el compromiso de regresar a Japón y el deseo de volver algún día al FC Barcelona, según dijo.

Andrés Iniesta deja de ser jugador en Japón

Facebook Twitter Linkedin

El festejo de Andrés Iniesta tras el gol al Chelsea. Foto: Efe

El legendario futbolista, pieza clave de una generación que conquistó logros históricos con el Barça y con la selección española, ha puesto fin así a la que ha sido su etapa deportiva más importante tras la del equipo catalán, y que según aseguró, no será todavía la última.



"Sé que cuando pasa el tiempo estoy más cerca del final de mi carrera deportiva, es ley de vida", dijo Iniesta este jueves a sus 39 años, quien añadió no obstante que "quiere acabar su carrera jugando en un campo de fútbol" y que aún se siente "con capacidad e ilusión" para ello.



El acuerdo para rescindir el contrato que tenía con el Vissel hasta finales de año incluye el regreso del manchego al club de Kobe una vez cuelgue las botas, según se desprende de lo explicado hoy por ambas partes. "Lo siguiente será estar en el Vissel en otro ámbito", dijo.



(Además: Piqué y Clara Chía ya tienen anillo, a pesar de Shakira: 'Se lo están arreglando').

Siempre es difícil decir adiós. Solo puedo agradecer a todos por lo que he vivido estos 5 años en Japón. Ha sido una aventura que recordaré para siempre y en la que he aprendido y crecido mucho. Mil gracias! ❤️ El próximo 6 de junio espero despedirme de toda la afición japonesa… pic.twitter.com/TmODPBhcC3 — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 25, 2023

¿Volverá al Barcelona?

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Iniesta le dice adiós a la Selección de España. Foto: AFP

Iniesta al ser preguntado por EFE sobre un posible regreso al FC Barcelona una vez cuelgue las botas, para incorporarse al cuerpo técnico de su excompañero de vestuario y amigo Xavi.



"A partir de ahí me gusta pensar mucho en el presente y el presente es seguir jugando, intentar seguir jugando al fútbol los años que me queden, y después ya se verá", comentó.



"Como he dicho muchas veces, me encantaría volver a Barcelona en algún momento de mi vida, pero todavía creo que queda lejos", añadió.



"Sobre todo espero que Xavi esté muchísimos años de entrenador, eso sería una grandísima noticia para el fútbol", concluyó el autor del gol que valió la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica de 2010.



El futbolista disputará el último encuentro con la camiseta del Vissel el próximo 1 de julio en su estadio, en partido de la competición doméstica, y antes de eso, el 6 de junio, estará en un amistoso precisamente ante el Barça en el Estadio Olímpico de Tokio, en un partido que se presenta como un homenaje a su trayectoria.



Iniesta se unió al Vissel Kobe en julio de 2018, y formó parte en 2019 y 2021 del mejor once de jugadores de la liga nipona. Con el equipo de Kobe ha disputado un total de 132 partidos y ha anotado 26 goles, repartidos en cuatro competiciones, y ha levantado dos títulos, la Copa del Emperador (2019) y la Supercopa de Japón (2020), según datos del club.



Aunque el futbolista no quiso dar pistas sobre el que será su nuevo destino y última etapa de su carrera profesional, los medios nipones señalaron que maneja ofertas de Estados Unidos y de Oriente Medio.



EFE

Más noticias