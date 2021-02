Andrés Felipe Román: médico de Boca, con todo contra Millonarios

Andrés Felipe Román ya está de regreso en Bogotá, tras frustrarse su paso a Boca Juniors debido a que no superó los exámenes médicos. Este caso ha generado algunas críticas a los encargados de este tema en el club de origen, Millonarios.

Román presentó, tras las pruebas médicas, una miocardiopatía hipertrófica que no solo puso en riesgo su futuro internacional, si no su carrera y hasta su vida.



(Lea también: James y una asistencia exquisita para gol del Everton)



Así, el cardiólogo Guillermo Brotman, jefe del departamento médico de Boca Juniors, habló con ‘W Radio’ sobre el caso del futbolista colombiano y criticó fuertemente las maneras como se venía evaluando al lateral.



“La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética que se transmite de generación en generación. No es muy frecuente, se da una en cada quinientas, es muy fácil de detectar y cuando uno la detecta en un atleta de alto rendimiento se debe parar de hacer el deporte porque es progresiva. Para hacer deporte de alta competencia, está totalmente contraindicado, pues es la principal causa de muerte súbita”, dijo Brotman.



El galeno añadió: “Yo lamento profundamente ver a un atleta desesperado, llorar. Pero un deportista con este problema no puede hacer deporte de alta competencia. Está en todas las guías de medicina deportiva del mundo. Está escrito, no estoy inventando nada, no hay mucho por analizar”.



(Además: Por fuerza mayor, Rigoberto Urán se baja del Tour UAE)



Luego criticó a Millonarios, pues lo que encontró en Andrés Felipe Román tenía que haberse visto hace mucho tiempo. “Es muy fácil de diagnosticar. Hasta un residente de primer año de cardiología se daría cuenta de lo que tiene el paciente con un electrocardiograma”, comentó.



“Escuché al señor Gamero, que creo que es el técnico de Millonarios, en una actitud bastante temeraria diciendo ‘bueno, mejor que (Román) vuelva y el próximo partido juega’. Me parece que sería bueno que le hagan estudios y evalúen con los cardiólogos que tenga el club, que además en Colombia los hay de primer nivel, y que puedan determinar algo que debió estar determinado previamente”, atizó el médico Brotman.



“A los 16 o 17 años, empieza a hacerse manifiesta la hipertrofia. Es una enfermedad evolutiva y transmisible. Cuando se detecta, hay que hacer lo que hay que hacer. Se debe salvarle la vida al deportista. Hay muchos interrogantes los que se deben tener en cuenta en esta situación”, enfatizó.



REDACCIÓN FUTBOLRED

Más noticias de Deportes

- James empujó al Everton hacia una victoria histórica contra Liverpool



- El Pibe ya eligió: este es su mejor jugador colombiano de la historia



- Mina y James, en la entrevista más divertida: para no perdérsela