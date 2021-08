Andrés Román: de los dolorosos a los gloriosos, a la Selección Colombia

Luego de pasar momentos bien difíciles, tras su no contratación con Boca Juniors debido a problemas cardiaco, según el club argentino, Andrés Felipe Román fue convocado a la Selección Colombia para los juegos premundialistas contra Bolivia, Paraguay y Chile.

“Estoy muy contento, me da alegría poder estar en esta convocatoria (…) Sabía que estaba bloqueado, pero no que estaba convocado, cuando salió la lista vino la

emoción”, le dijo a Blu radio.



Román hizo parte del ‘morfociclo’ pasado con Reinaldo Rueda, técnico de la Selección, que le dio confianza y lo citó para la triple fecha eliminatoria.



“Uno habla de temas puntuales del juego, qué hacer o no. Es algo que hablamos con el profe (…) Un poco más función en ataque e intensidad con el balón”, precisó.



El jugador ya pasó la hoja, superó el tema médico, tras el problema que se armó por unas supuestos problemas cardiacos que lo alejaron de llegar a un acuerdo con Boca Juniors argentino.



“Eso quedó atrás. Ese fantasma ya lo superé. Los exámenes del corazón salieron bien y ya son historia”, declaró.



Román señaló que el DT de Millos, Albert Gamero, le mostró su admiración y felicidad por haber sido llamado a la selección absoluta de Colombia y, además, se mostró orgulloso de llegar al grupo y compartir con jugadores de gran talla.



“Compartir con Falcao en la Selección Colombia es muy gratificante para mí, es una oportunidad para aprender al máximo. Quiero dejar un precedente en la Selección”, finalizó.



