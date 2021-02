Este es el problema médico que frustró el paso de Andrés Román a Boca

El paso de Andrés Felipe Román de Millonarios a Boca Juniors se frustró definitivamente este jueves, cuando el lateral no superó los exámenes médicos en el club argentino.

Millonarios emitió un comunicado en el que asegura que al jugador no le habían detectado ningún problema en las pruebas que le han realizado durante su paso por el club y que ahora le harán seguimiento al tema.

Según el diario argentino La Nación, "Lo que trascendió es que el colombiano no era protagonista de un estudio semejante desde hace un año y medio, y las pruebas de este jueves habrían arrojado una miocardiopatía hipertrófica que podría derivar en una muerte súbita, en caso de seguir avanzando. El peligro es muy grande y en Boca no lo van a correr".



Fuentes de Millonarios consultadas por EL TIEMPO aseguraron que el cuerpo médico de Boca se comunicó con el del club bogotano para informar que habían detectado un "engrosamiento de un par de milímetros en una de las paredes cardiacas".



Además, afirmaron que para poder establecer si puede jugar o no deben realizarle unas nuevas pruebas, para las cuales no había tiempo antes del cierre del libro de contrataciones en Argentina, que se hizo este jueves.



Tras realizarle un primer examen, el director del departamento médico de Boca, Guillermo Brotman, convocó a una junta médica en la que participó el doctor del plantel profesional, Rubén Argemi. Después de ella, le hicieron una resonancia magnética cardiaca que confirmó el diagnóstico, según publicó Olé en su página web, que además aseguró que Román estalló en llanto cuando supo del diagnóstico.



Román, de 25 años, debutó con Millonarios en mayo de 2017, cuando el DT era Miguel Ángel Russo, el mismo entrenador que quería llevarlo a Boca. Lleva 73 partidos de Liga y ha anotado cinco goles.



