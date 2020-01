Figura que no le gustaba a Pékerman, por no ir al psicólogo

El futbolista argentino Andrés D’Alessandro, actual jugador del Inter de Porto Alegre de Brasil, confesó en una entrevista que si no fue al Mundial de Alemania 2006 fue porque no era de línea que buscaba el entonces entrenador José Pékerman.

En diálogo con La Nación, de Argentina, el futbolista de 38 años hizo las revelaciones: "Yo pensé que en 2006 estaba adentro; si bien estaban (Pablo) Aimar y Román (Riquelme), pensé que tenía un lugar. Por lo que había hecho, porque estaba jugando en las eliminatorias, en los Olímpicos y en la Copa América con Bielsa antes de que se fuera. Pero Pékerman eligió, y eligió a otros. Es fútbol, pero interiormente pensé que lo merecía”, dijo D’Alessandro.

Andrés D’Alessandro Foto: afp



“Nunca estuve entre los favoritos de José, no, y ellos lo saben y lo he hablado muchas veces con Hugo Tocalli: a ellos no les gustaba mi carácter y mi personalidad desde los juveniles. No era bueno ponerles cara fea, no era bueno fastidiarte si no jugabas. Y lo digo ahora, maduro, con los años. Jugué el Mundial Sub-20 por la lesión de Livio Prieto., nunca fui primera ficha para Pékerman”, agregó el exjugador de River Plate.



Pero lo más curioso es que según D’Alessandro’, Pékerman no lo tenía como opción por no ir al psicólogo. “Empezaron a aparecer los psicólogos en el fútbol y a mí no me gustaba ir. Pero te obligaban. Y yo no quería. Y hubo una coincidencia que me hizo pensar: éramos tres o cuatro los jugadores que no queríamos ir al psicólogo y todos quedamos afuera del Mundial, el ‘Burrito’ Rivero, Matías Lequi, Agustín Orión y yo, que después entré por la lesión de Livio. No me gustaban entonces los psicólogos y no me gustan ahora. Y menos si te lo imponían”, confesó.



