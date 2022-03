La acción en la que Juan Carlos Osorio, técnico del América de Cali, pisó al juvenil Juan David Mosquera, de Independiente Medellín, durante el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana, ha generado el rechazo de buena parte del mundo del fútbol.

El hecho se presentó durante el juego que América ganó 2-1, pero en el que Medellín clasificó a la fase de grupos del torneo en lanzamientos desde el punto penalti.



Uno de los que salió a cobrarle el pisotón a Osorio fue el capitán del Medellín, Andrés Felipe Cadavid. En una transmisión en vivo en Instagram que hizo su compañero Felipe Pardo, Cadavid le recriminó a Osorio, sin nombrarlo.

Andrés Cadavid le envía un mensaje a Juan Carlos Osorio. Lamentable y vergonzoso lo del aspirante al Ministerio del Deporte. pic.twitter.com/ppP2yneJkR — Gustavo López (@guslopezinfo) March 17, 2022

Andrés Felipe Cadavid le recrimina a Juan Carlos Osorio por pisar a un compañero. Foto: Instagram: @andrescadavid5



“¿Y por qué no me pisa a mí? ¿Por qué pisa a Cachi y no me pisa a mí?”, dijo Cadavid en el video.



Pero no se quedó ahí. El capitán del DIM subió dos historias en su cuenta de Instagram. En una comparte el video del pisotón de Osorio a Mosquera, con la frase “No puede suceder”, y luego, una foto con sus compañeros y con la frase “Y porqué no me pisa mi” (sic).



Cadavid falló un penalti en los 90 minutos: se lo atajó el portero Joel Graterol. Pero luego, en el desempate, cambió el cobro y lo metió.



“Siempre me he preparado para cobrar los penales, creo que le di fuerte, el arquero se lanzó para donde iba el balón y hay que estar muy loco para tomar la decisión de arrancar la tanda de penales, se me pasaba todo por la cabeza, mi familia, mi equipo, tenía una segunda oportunidad y gracias a Dios pude marcar el gol”, remarcó Cadavid.

Cadavid habla del desempate desde el punto penalti

Además, “nos habíamos preparado para los penales, son momentos decisivos donde nos jugamos muchas cosas, prestigio, dinero, alegrías para nuestra hinchada y nuestras familias. Teníamos la confianza en nuestro arquero (Andrés Mosquera Marmolejo), sabemos que está para la Selección Colombia, tiene un gran nivel, es de los mejores de la Liga colombiana y lo está demostrando. Por la cabeza me pasó que tenía otra oportunidad para marcar un penal, no hay nadie más al lado mío y salí adelante”, explicó.



DEPORTES

Con información de Juan Camilo Álvarez (Futbolred)