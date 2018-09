Cadavid, lo menos peor de Millonarios contra Santa Fe

Wuilker Faríñez

Solo tuvo una salida en falso durante el partido. Fue poco exigido, estuvo seguro en el juego aéreo cuando tuvo que ir por el balón. Flojo en los saques. (5)



Andrés Román

Cumplió en sus funciones de marca, aunque no se le vio mucho en el ataque, pero el ritmo del juego así lo pidió. (5)

Anier Figueroa

​

Varios hinchas de Millonarios fueron a revisar si tenían al día sus seguros de vida porque el defensa casi provoca un infarto en varios. Creyó ser Beckenbauer y en muchas no llegaba ni a Figueroa. (3)

​

Andrés Cadavid

Creyó en el cuento de que en el clásico hay que pegar la primera patada y fue amonestado a los 6 minutos. En un enigma cómo terminó el partido con la amarilla encima 90 minutos. No perdió en el juego aéreo. (6)

​

Omar Bertel

El otro lateral también cumplió con sus funciones. Poco por decir, pero teniendo en cuenta que fue su primer clásico, no lo hizo mal.

​

Juan Guillermo Domínguez

Fue un líder positivo a la hora de marcar, pero las entregas de balón fueron nefastas: casi siempre para atrás y para adelante generalmente fue a uno de rojo. (5)

​

César Carrillo

Se salvó de la roja en la primera patada y aún sabiendo eso fue y pegó otra vez para irse expulsado. Otro punto muy bajo (3)

​

Christian Marrugo

El sacrificio fue enorme, pero donde se necesita, en las ideas, fue pobre; sin embargo no tiene mucho a su alrededor con quien destacarse. (5)

​

Gabriel Hauche

En ningún manual del fútbol dice que un jugador que traiga el técnico de turno debe jugar siempre. Ni siquiera el fanático de su cuenta en Twitter (@FandeHauche) puede decir algo bueno de su juego. Su nivel es bajo y un extranjero debería marcar diferencia. (4)



Óscar Barreto

El extremo cuando quiso ponerle velocidad al ataque fue impreciso, en su labor táctica defensiva aportó estorbando, paradójicamente tuvo los únicos dos remates al arco de Millonarios, pero sin mucho peligro. (5)

​

Ayron del Valle

Se rebuscó lo poco que le quedó. Hace 25 días que no hace gol y contando (5)



Henry Rojas

Entró por Marrugo. (Sin nota)

Juan Camilo Salazar

Entró por Hauche. (Sin nota)

Mackalister Silva

Entró por Barreto (Sin nota)



CAMILO MANRIQUE V

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev