El volante colombiano Andrés Balanta, que jugaba en el Atlético Tucuman argentino desde el pasado junio, falleció el 29 de noviembre tras desplomarse en pleno entrenamiento.

El futbolista de 22 años murió al llegar al hospital de San Miguel de Tucumán, después de que las maniobras de reanimación y los trabajos con desfibrilador durante más de 40 minutos no dieran resultado.



El diario local 'La Gaceta' recordó que el jugador ya había sufrido un desmayo cuando militaba en las filas del Deportivo Cali colombiano, en 2019. Sin embargo, en aquel momento ninguna de las pruebas que se le practicaron arrojaron resultados anormales.



(Puede leer: 'Mis últimas palabras': duro mensaje de 'hermanita' del fallecido Andrés Balanta).



Mientras avanza la investigación por la muerte de Balanta, la ciudadana argentina Ludmila Albornoz, amiga del jugador, publicó la que fue su última conversación con él.



Esto, según dice, dos horas antes de que Balanta falleciera.



'Me descompensé'

"Te vamos a extrañar un montón negrito. Siempre presente en mi corazón", fue el primer mensaje que publicó Albornoz en su cuenta de Twitter, tras la muerte de Balanta.



Acompañando ese texto, la mujer publicó la que sería la última conversación con el jugador colombiano.



"¿Qué tenés", le preguntó ella de entrada.



"Jajaj me descompensé, estoy todo insolado de paso", respondió Balanta.



En la charla, Albornoz le recomienda tomar mucha agua al jugador.



“Lo tendré muy en cuenta, muchas gracias. ¿Cómo va todo, amiga, noticias nuevas?”, responde Balanta.



Luego, a las 7:01 p.m., ella le pregunta si está bien.



Dicho mensaje no tuvo contestación.



(Le recomendamos: Rafael Nadal se confiesa en EL TIEMPO: 'No le temo al futuro fuera del tenis').

Te vamos a extrañar un montón negrito 😭 😭😭😭😭 siempre presente en mi corazón pic.twitter.com/z1N1AUh4xe — Ludmila (@Luly_albornoz10) November 29, 2022

“Es increíble cómo la vida pasa en un segundo, lo que más dolor me causa es haber hablado con vos, saber que te sentías mal y no poder hacer nada, me parte el alma. Me parte el corazón, negritoo querido, descansa en paz. Te voy a querer siempre”, apuntó luego Albornoz en otro tuit.

Es increíble como la vida pasa en un segundo, lo que más dolor me causa es haber hablado con vos , saber que te sentías mal y no poder hacer nada, me parte el alma. Me parte el corazón 😭 negritoo querido , dencanza en paz. te voy a querer siempre 💙🤍💙 — Ludmila (@Luly_albornoz10) November 30, 2022

DEPORTES

Más noticias de Deportes