Este martes medios argentinos reportaron que el jugador colombiano de 22 años, Andrés Balanta, falleció luego de desplomarse en el entrenamiento y que a pesar de los trabajos de reanimación no pudieron salvar su vida.



Balanta estaba en préstamo en Atlético de Tucumán y pertenecía al Deportivo Cali, donde salió campeón el año pasado. Al parecer, la causa de la muerte fue un paro cardíaco.

Andrés Felipe Balanta Cifuentes nació en Cali, Valle del Cauca, el 18 de enero de 2000. Fue un futbolista colombiano que Jugó de centrocampista y su último equipo fue Atlético Tucumán de la Liga Profesional Argentina.



Balanta fue uno más de esos futbolistas que salió de la nutrida cantera del Deportivo Cali.



En el año 2018 el jugador fue promovido al plantel profesional por pedido del director técnico de entonces, Gerardo Pelusso, quien convencido de su buen rendimiento lo hizo debutar el 6 de mayo del mismo año en un partido contra Pasto.



"Yo por la emoción del partido no había caído en cuenta y estaba calentando, cuando vi que me estaban llamando lo primero que hice fue quitarme el peto y salir corriendo a donde el profe, el me recomendó tener mucha tranquilidad”, dijo tras su debut.

La carrera de Balanta

El jugador de 22 años se desplomó en un entrenamiento. Foto: Imagen captura de Instagram de Andrés Balanta

Balanta estuvo en el cuadro azucarero por cuatro años: 2019, 2020,2021,2022. En Cali tuvo a otros técnicos como Lucas Pusineri y Alfredo Arias.



Con el técnico Rafael Dudamel logró el título de campeón del fútbol colombiano en el segundo semestre del 2021, logrando la décima estrella del equipo azucarero, en el partido de la final frente al Club Deportes Tolima.



En una entrevista en Telepacífico, el jugador comentó que uno de los momentos más difíciles que había vivido fue el fallecimiento de su padre cuando él apenas tenía 14 años. “Lo vi más como algo positivo, creo que era una oportunidad para madurar a temprana edad”.



En la Selección Colombia tuvo paso por la sub-17, ganando la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de 2017.



También estuvo con la Selección en el Sudamericano sub-20 de Chile en 2019, y en el Mundial de la categoría en Polonia, donde actuó en 5 partidos.



