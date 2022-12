El fallecimiento del joven futbolista Andrés Balanta, quien se desplomó en una práctica con el Atlético Tucumán de Argentina el pasado 29 de noviembre, sigue consternando al fútbol sudamericano.

Aunque las investigaciones por su deceso siguen en curso, versiones preliminares hablan de una afección cardíaca como posible causa de muerte.



Lo cierto es que este sábado se espera que lleguen los restos de Balanta a Cali, para ser despedido por sus allegados.



A la espera del homenaje planeado, Camila Zuk, novia de Balanta, sorprendió con un sentido mensaje en redes sociales.



En él, cuenta que pudo ver en Argentina el cuerpo del jugador.



"Ayer pude verlo y ser la primera persona en despedirlo, tuve mi espacio a solas con él y le hablé, le lloré, lo despedí..., sé que me escuchó", apuntó.



'Nada nunca volverá a ser lo mismo'

'Te quiero amor mío, ojalá me alcance la vida entera para disfrutarte', escribió. Foto: Instagram: @camila_zuk

"Pasan los días y sigo esperando que me digan que es mentira. Sé que escribiendo por acá no voy a lograr que regrese pero siempre me pedía que fuera una novia intensa y así no vea lo seré porque es lo que le gustaría. Este hombre le dio luz a mi vida, tanta felicidad, tanto amor, no era sólo de palabras, era de hechos, tan demostrativo, tan respetuoso, tan caballero, tan compañero, tan familiero, tan presente, tan amoroso, tan simpático, tan alegre, con una sonrisa contagiosa, todos lo recordamos así porque así de auténtico era" (sic), apuntó Zuk en su más reciente publicación.



"El hombre de mis sueños. Lo tenía todo, era muy perfecto para ser de este mundo y será por eso que Dios decidió tenerlo al lado suyo. 'Hasta viejitos o nada' me decía.. Se me fue muy rápido, nos faltaron muchas cosas por vivir pero es tarde para buscar explicaciones o soluciones, sólo Dios sabe por qué", añadió.



"Me dicen que la vida sigue, que sea fuerte pero no puedo, esto es injusto, se fue el mejor hombre que pudimos haber conocido los que compartimos con él. Necesito contarle mis cosas cómo siempre lo hacía, necesito que me cuente las suyas, éramos confidentes. Me hará falta todo, nada nunca volverá a ser lo mismo, todo mi ser se fue con él. Si supiera cuánto dolor.. el vacío que dejó. Pero sé que Dios me puso en su vida y a él en la mía con algún propósito que algún día entenderé", prosiguió.



Al final, de manera sentida, Zuk dejó un mensaje para sus seguidores: "Cuiden a los suyos, abracen, díganle que los aman, no saben lo que pasará mañana".



"Dios te tenga en su gloria y descanses en paz amor mío, pronto nos volveremos a ver, mientras tanto cuida de mí, de tu hermosa familia y de tus grandes amigos.

Este amor es infinito", le dedicó al final a Andrés Balanta.

