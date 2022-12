El fallecimiento del joven futbolista Andrés Balanta, quien se desplomó en una práctica con el Atlético Tucumán de Argentina el pasado 29 de noviembre, fue uno de los hechos que más consternó al balompié sudamericano en este 2022.

Aunque las investigaciones siguen su curso, según la información que se ha conocido, la causa de muerte de Balanta habría sido una afección cardíaca.



A la espera de conocerse los resultados de las pesquisas, a casi un mes del fallecimiento del joven jugador, Camila Zuk, su novia, sorprendió con un sentido mensaje en redes sociales.



Este, con motivo de los planes y la esperanza que guardaban para Navidad.



(No deje de leer: 'Había días en que le dolía la vida': mensaje a patinadora que pidió eutanasia).

Facebook Twitter Linkedin

En horas de la tarde, familiares, amigos e hinchas le dieron el último adiós a Andrés Balanta. Foto: Santiago Saldarriaga

'Estás mejor en brazos de Dios'

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Instagram Camila Zuk

A través de sus historias de Instagram, este 24 de diciembre, Zuk compartió una serie de mensajes de WhatsApp que había mantenido con Balanta antes de que este falleciera.



En ellos se aprecia la esperanza que tenían por poder pasar Navidad juntos en este 2022.



"No, amor. Yo lo único que pensaba era que iba a pasar solo Navidad. Ahora sé que lo podré pasar contigo y eso me pone muy feliz", le decía Balanta a Zuk.



"Que estas fechas, a partir de ahora, las pueda compartir todas contigo", le decía el jugador a su novia.



Camila, comentando las capturas de pantalla, apuntó "Hoy no es lo mismo sin vos, pero estoy segura de que estás mejor en los brazos de Dios, y que el mejor regalo que recibiste fue la vida eterna".



"Brindis al cielo", concluyó.

DEPORTES

Más noticias de Deportes