Tras la repentina muerte del jugador Andrés Balanta, de 22 años, Camila Zuk, novia del futbolista, usó sus redes sociales para despedir a su gran amor y compartió lo que serían sus últimas conversaciones con el joven.



“Te quiero amor mío, ojalá me alcance la vida entera para disfrutarte, oro por ti, para que seas feliz siempre”, se logra ver en uno de los mensajes de Balanta para Zuk.

Después de que medios argentinos y el equipo Atlético Tucumán confirmaran el lamentable fallecimiento del colombiano, el mundo deportivo, familiares y amigos del deportista han demostrado gran conmoción ante la noticia.



Camila Zuk, quien el pasado 29 de noviembre publicó algunas fotografías y una triste despedida, usó su cuenta de Instagram nuevamente para dejó claro que el vacío que le dejó el jugador es inmenso.

(Siga leyendo: Falcao envía sentido mensaje tras la muerte de Andrés Balanta).

De hecho, la mujer compartió en sus historias algunas capturas de WhatsApp, con lo que serían los últimos mensajes de Andrés para ella.



Al final de la publicación dejó un triste enunciado que decía: “Necesito esos mensajes. Necesito esas llamadas. Fui la mujer más feliz del mundo. Mi ángel”.

'Me haría feliz que seas tú la que me acompañe siempre'

Zuk mostró varios mensajes que se realizaron con el futbolista en la última semana. El viernes 18 de noviembre, el jugador le dijo: “Veo lo que nos ha pasado y hemos superado y cómo no emocionarse en que esto es Dios que está obrando”.

Camila Zuk compartió algunas fotografías y una triste despedida. Foto: Instagram: @camila_zuk

(Lea: Andrés Balanta: toda su carrera futbolística en imágenes).

Y continuó: "No quiero que te vayas nunca, no sabes la alegría que le das a mi vida, viviré eternamente agradecido contigo por hacerme sentir especial"



Zuk también compartió las capturas del 22 de noviembre, en las que resaltan mensajes como: “Viviré eternamente agradecido contigo por lo feliz que me haces y por haber cambiado muchas cosas de mí”.

(Le puede interesar: Andrés Balanta: lo que se sabe de muerte de futbolista colombiano en Argentina).

“Me haría feliz que seas tú la que me acompañe siempre en todo”, fue otro de los mensajes.



Camila Zuk ha encontrado en sus redes sociales un apoyo ante la difícil situación que enfrenta. ​

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

Redacción Tendencias