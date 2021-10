DT del Rayo Vallecano llena de elogios a Falcao

Andoni Iraola está disfrutando de su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol español como entrenador en el Rayo Vallecano, con el que está protagonizando un excelente inicio de temporada situado en puestos europeos y siendo el segundo equipo más goleador del campeonato español. Iraola (Usurbil, Guipúzcoa, 1982) lleva toda la vida ligado al fútbol.



Como jugador disputó 510 partidos oficiales con el Athletic y disputó en 2012 la final de la Liga Europa a las órdenes del argentino Marcelo Bielsa, uno de los entrenadores que más le ha influido.

Se retiró en Estados Unidos

Andoni Iraola Foto: EFE

Además, vistió la camiseta de la selección española en siete ocasiones y se retiró en 2016 en el New York City junto a Frank Lampard, David Villa y Andrea Pirlo.



Como entrenador, inició su trayectoria en el AEK Larnaca, con el que disputó la Liga Europa y ganó en 2019 la Supercopa de Chipre. De regreso a España, dirigió primero al Mirandés, al que llevó a la semifinal de la Copa del Rey en 2020, y después al Rayo, con el que la pasada campaña ascendió a Primera.

Una bendición tener a Falcao

El técnico español destacó, en entrevista con EFE, el gran impacto que ha tenido Falcao desde su llegada al equipo de Vallecas. Lea lo que dijo Iraola.



La llegada. "Hasta que no se cierra el mercado no soy consciente de que llegaba. Hasta ahora ha estado mucho con Colombia y no ha estado tanto con nosotros, pero nos lo ha puesto muy fácil. Es un jugador que ha tenido una carrera que se puede comparar solo con gente de la élite absoluta y el hecho de tenerlo en el Rayo es para agradecerlo todos los días"



La exigencia. "Su faceta rematadora no la vamos a descubrir ahora y a pesar de los años la sigue manteniendo. Hay que intentar que el equipo juegue lo más cerca del área para que podamos aprovecharnos de lo que mejor hace, que es finalizar jugadas. Él nos tiene que ayudar para jugar también cerca del área rival porque como entiende el juego nos va a dar goles. También le vamos a exigir sin balón para que el equipo presione, pero creo que le viene bien la forma de juego que tenemos".



