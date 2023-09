El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, dijo este miércoles, sin desvelar cuál de los dos será titular ante Venezuela, que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero le pueden dar "mucho al fútbol colombiano" y afirmó que el equipo va a hacer "una gran eliminatoria"

El entrenador de 57 años, quien dirigirá su primer partido oficial con el conjunto colombiano, aún no se decanta públicamente por un creativo para enfrentar este jueves a la Vinotinto en la primera jornada de las eliminatorias al Mundial de 2026, y simplemente señaló en una rueda de prensa que "todavía tenemos que evaluar", además de no cerrar la puerta a utilizar al mediocampista Jorge Carrascal, el último en unirse a la concentración por retraso en los vuelos desde Rusia.



"Vamos a ver (si actúa James o Quintero) o si Carrascal juega. No es lo ideal, pero es un muchacho joven que tiene energía y ganas", sostuvo Lorenzo en conferencia de prensa en Barranquilla.

El juez

La Fifa designó terna brasileña para el compromiso, que esta liderada por Anderson Daronco y estará acompañado por sus compatriotas Rodrigo Figueiredo y Guilherme Camilo.



"El brasileño Daronco es también conocido como el árbitro más fuerte del mundo, debido a su portentoso físico (también es fisicoculturista y profesor de educación física)", dijo el analista José Borda al Gol caracol.

Y agregó: "Hay que apunta que él le pita a la Selección Colombia de mayores por primera vez. Y al revisar archivos, le dirigió un partido a la Selección Colombia Sub-20, en el Sudamericano de Ecuador 2017, donde perdió con Argentina 2-1".



"Daronco en Eliminatorias Sudamericanas dirigirá su octavo juego, estuvo en las clasificatorias de Brasil 2014 y Qatar 2022 y tiene 48 partidos internacionales en torneos Conmebol (Libertadores, Sudamericana y Copa América)", sentenció Borda.

