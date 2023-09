Un milagro, asegura la madre del colombiano Ander Jafeth Salas, fue la reacción del su hijo cuando ella pudo finalmente llegar a la clínica en México, donde se recupera el joven tras haber recibido una paliza y terminar en estado de coma.



Salas fue agredido el pasado 6 de septiembre, cuando disputaba un partido de fútbol. Luego de anotar un gol a sus rivales, y celebrarlo, estos lo atacaron de manera violenta, tal como quedó documentado en un video compartido en redes.



(Puede leer: ‘Estoy desesperada’: mamá de futbolista colombiano brutalmente golpeado en México).

Luego de la golpiza, el joven proveniente de La Guajira terminó en estado de coma. Los hechos sucedieron en la región de Texcoco, en México.



La madre del colombiano, Jackeline Salas, habló con el programa ‘Sin carreta’, de Canal 1, y relató cómo hizo para volar hasta dicho país y cómo reaccionó su hijo cuando ella llegó a la clínica.



Por un lado, aseguró que, luego de una llamada anónima y un mensaje de confirmación, pudo comprar un boleto de avión para México, a pesar de no tener ni un peso para obtenerlo.



(No deje de leer: Futbolista colombiano, en estado de coma tras grave agresión en un partido en México).

Yo llegué a las 12:00 de la noche pasaditas. Las enfermeras y el médico de turno me dijeron que esperara. Mi corazón palpitaba, con ganas de ver a mi hijo FACEBOOK

TWITTER

“Me permitió y me dio la oportunidad de estar aquí en México, cerca de mi hijo. Aún no sé quién, pero donde esté, sé que Dios le va a ayudar cada día más” dijo sobre el anónimo que le ayudó a financiar el viaje.



“Yo llegué a las 12:00 de la noche pasaditas. Las enfermeras y el médico de turno me dijeron que esperara. Mi corazón palpitaba, con ganas de ver a mi hijo, de darle un abrazo y decirle: guerrero, tú puedes”, comentó en la entrevista para dicho programa.



Cuando Jackeline llegó a la clínica, tuvo que esperar un momento para finalmente ver a su hijo, sin imaginarse que, cuando entró a la habitación, este saldróa del estado de coma.



(También: ‘Lo llevaron al límite de la cordura’: familia de colombiano que murió en Londres).



“Él comenzó a agitarse, a darle una crisis. Yo le agarré la mano, él abrió los ojos, le di un beso en la frente, un abrazo, y le dije: ‘Aquí estoy hijo, para ti’. Es algo grande para mí, porque sé que hay un Dios que todo lo puede y que Él está haciendo la obra”, aseguró la madre.

Facebook Twitter Linkedin

Momento cuando Ander Salas es brutalmente golpeado. Foto: Tomado de Facebook

No ve por el ojo derecho y siente mucho dolor FACEBOOK

TWITTER

Sobre el actual estado de salud de Ander Jafeth, su mamá dijo: “Lo tienen en recuperación, bajo un medicamento. Están tratando de hacerle unos exámenes, no ve por el ojo derecho y siente mucho dolor”.



Un experto le explicó a dicho programa que es posible que este tipo de pacientes reaccionen a ciertos estímulos, “aunque no es posible predecir ante qué estímulo”.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO