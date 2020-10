Ancelotti, rendido a la genialidad de James

Carlo Ancelotti puede sacar pecho. Fue él quien insistió en contar con James en el Everton y ahora que lo tiene saca todo el provecho del talento del jugador.

Este sábado, tras la espectacular actuación de James, con dos goles y una asistencia, Ancelotti fue consultado sobre ese nivel, a lo que respondió.



(Le puede interesar: James y Mina, estelares en una nueva victoria del fantástico Everton)



"Los jugadores con calidad no tienen problemas para adaptarse. La calidad está ahí porque el fútbol no es tan complicado. El terreno de juego es siempre el mismo, los contrarios siempre son 11, el balón es el mismo, la portería no se mueve. El fútbol es simple", dijo Ancelotti.



Ancelotti tiene al Everton en la punta de la Liga Premier inglesa, con cuatro victorias en cuatro partidos.



(Lea además: James, emocionado, celebró su doblete con mensaje en sus redes)





DEPORTES