Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que su plan para dar la vuelta a la eliminatoria ante el PSG, de octavos de final de la Liga de Campeones, "no es solo parar a Mbappé", autor del tanto del triunfo en París, y pidió a sus jugadores un "partido completo e inteligente" para remontar con el apoyo de la afición madridista.

Las palabras de Ancelotti

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid. Foto: Ian Langsdon. Efe

"El plan que tenemos no es solo parar a Mbappé, hay que parar a Neymar, a Messi y a todos los buenos jugadores que tiene el PSG. Nuestro plan es jugar como bloque con y, sin balón, meter intensidad y hacer un partido completo e inteligente", dijo esta mañana Ancelotti, sobre el partido de este miércoles.



"No tenemos que volvernos locos porque tenemos que ganar, no necesitamos una goleada. Te puedes adelantar pronto o en el último minuto. Lo importante es jugarlo con intensidad", defendió el timonel madridista.



Para Ancelotti, no hay duda de que Kylian Mbappé jugará en el Santiago Bernabéu, pese al fuerte golpe que recibió en el entrenamiento del lunes.



"Espero siempre que los jugadores no tengan lesiones. Lo que pasó ayer a Mbappé le da posibilidades de jugar y así hemos preparado el partido, pensando que va a jugar", concluyó.

¿Toni Kroos podría jugar?

Toni Kroos, jugador del Real Madrid. Foto: AFP

El alemán Toni Kroos figura en la convocatoria del Real Madrid, novedad junto al regreso del uruguayo Fede Valverde para medirse este miércoles contra el PSG en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, para el que son baja, por sanción, el francés Ferland Mendy y el brasileño Casemiro.



De momento, Kroos ha entrado en la convocatoria y el mismo día de partido Carlo Ancelotti decidirá si su jugador está al cien por ciento para jugar en el estadio Santiago Bernabéu.



El centrocampista alemán sufrió el pasado miércoles una pequeña rotura muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda y completó un solo entrenamiento con el grupo, en vísperas del duelo europeo.



