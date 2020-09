Ancelotti, lleno de elogios para James Rodríguez

Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, alabó la figura de James Rodríguez, que anotó su primer gol en la Premier League, al subrayar que la calidad del colombiano le ha recordado a lo que vio en el Real Madrid y en el Bayern de Múnich.

James contribuyó al triunfo del Everton por 5-2 ante el West Bromwich Albion de este sábado con un gol, su estreno en la Premier, y una asistencia.



"Ha marcado su primer gol en esta competición y esto es lo más importante. Fue el gol clave del partido y además dio una fantástica asistencia en la segunda parte", dijo Ancelotti.



"Está cómodo en el equipo y todo va bien. En estos momentos está dando muestras de su calidad. Esta es la calidad que le vi en el Madrid y la misma que le vi en el Bayern", añadió. En dos partidos disputados con el Everton, James ya se ha convertido en una pieza clave del centro del campo y ha ayudado a que los Toffees cuenten sus encuentros por victorias.



"Su calidad hace que juegue fácil. Su fútbol no es complicado porque cuando tiene espacio le gusta usar su calidad para pasar y cuando no tiene espacio porque le presionan, hace pases sencillos", reflexionó el técnico italiano.



EFE