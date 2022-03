En medio de las numerosas muestras de apoyo que viejas glorias del fútbol ucraniano le han dado a su país, tras la invasión rusa en su territorio, ha cobrado gran relieve el silencio de algunas figuras.



En la lista de señalados, Anatoliy Tymoshchuk, quien fuera capitán de la Selección de Ucrania en las dos décadas pasadas, y hoy trabaja como asistente técnico en el Zenit, de Rusia, se ha llevado gran parte de las críticas de los aficionados. Ahora, según informó la Federación de Fútbol de Ucrania, su silencio también ha sido castigado institucionalmente.

Anatoliy Tymoshchuk, condenado por su silencio

Timoshchuk nació en los tiempos de la Unión Soviética. Foto: Instagram: @power4timo

"Desde el comienzo de la agresión militar de Rusia contra Ucrania, Tymoshchuk, excapitán de la selección de Ucrania, no solo no hizo declaraciones públicas al respecto, sino que tampoco detuvo su cooperación con el club del 'país agresor' (Zenit)", expresó la Federación Ucraniana este miércoles a través de su página web.



"En momentos en que otro exclub del ucraniano, el Bayern Múnich, ha publicado declaraciones y realiza acciones en apoyo a Ucrania, Tymoshchuk sigue callado y trabajando para el 'equipo del agresor'. Al hacer esta elección consciente, Tymoshchuk daña la imagen del fútbol ucraniano y viola el Código de Ética y Juego Limpio de la Federación", añadió la entidad en su comunicado.



Luego, haciendo hincapié, de nuevo, en el "silencio" de Tymoshchuk, la Federación Ucraniana ordenó retirarle la licencia oficial de entrenador. También dio "instrucciones para que las autoridades públicas priven al jugador de todos los premios estatales y honoríficos" y ordenó "excluir a Tymoshchuk del registro oficial de jugadores de las selecciones nacionales" y "despojarlo de todos los títulos que tenga en el campeonato de Ucrania, la Copa de Ucrania y la Supercopa de Ucrania".



Hasta el momento, el exfutbolista no se ha pronunciado al respecto.



