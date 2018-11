River y Boca definen cuál de los dos es el más grande

Hay partidos importantes. Partidos únicos. De esos que definen títulos, que dividen pasiones. Partidos en los que se juega el honor y la gloria. Partidos que definen la vida de un hincha. Partidos que hacen reír y que hacen llorar, que generan tensión y drama. Pero hay partidos que reúnen todo lo anterior, como el que disputarán River Plate y Boca Juniors (3 p. m.) en la final de la Copa Libertadores.

Han sido dos largas semanas de espera para los jugadores, para los técnicos y para los hinchas. Los equipos han estudiado la mejor táctica, la de la precaución sin caer en el temor, han trabajado la pelota quieta, las variantes, los posibles penaltis. Los hinchas preparan sus gargantas; los locales alistan su colorido, su presión; y los ausentes, que ahora son los de Boca, preparan el ritual del aliento lejano, el que se da a la distancia, el que entrenaron rebosando la Bombonera para el último entrenamiento.



En el infierno de Boca quedaron 2-2. River sobrevivió a La Bombonera, a la presión rival, y se llevó una ventaja, un empate que lo reconforta pero del que no se confía, porque no es cualquier rival: Boca llega al Monumental a soportar la presión de esas tribunas y a hacer su gesta: Boca sabe de gestas. En esta Copa Libertadores no ha perdido de local.



“Si te digo que no tengo ansiedad, te voy a mentir. Son partidos únicos. Hoy tenemos la posibilidad de quedar en la historia de Boca, estamos convencidos de que lo vamos a hacer. Cuando llegue el sábado hay que meternos y quedarnos con el partido, que es lo importante”, dijo el mediocampista xeneize Nahitan Nández.



Son equipos que saben cuidarse, pero también saben ser agresivos, más si lo que está en juego es la final, el partido definitivo, el más importante que juegan en su histórica rivalidad. En la ida, River sorprendió atacando como si ese estadio estuviera vacío. No es de extrañar que ahora Boca juegue con esa misma osadía en cancha rival.



River tiene su fortaleza defensiva, comandada por el felino Armani, con el ímpetu de Maidana; contará con el regreso de un gladiador del medio campo, Ponzio, que no jugó la ida; tiene la genialidad del ‘Pity’ Martínez y a un mastodonte del ataque como Pratto. Boca tiene lo suyo, ese medio campo destructor, impasable, comandado por Barrios; la picardía del colombiano Villa, la presencia que intimida arriba con Ábila y con los goles de Benedetto. Será un choque de fuerzas parejas.

“Es una final, va a definir algo muy importante, tenemos que estar a la altura, sabemos que va a ser duro”, agregó Nández.



River juega otra vez sin su técnico Gallardo, que sigue sancionado; no tendrá al colombiano Santos Borré, que se quedó sin final por amarillas, pero además no estará el atacante Scocco. Lo que sí va al Monumental es el optimismo. “Que la gente de River crea, porque tiene con qué creer”, arengó Gallardo. En Boca, el ausente, además de las gargantas de sus fieles, será Pavón. El lesionado en el juego de ida.



River y Boca han esperado dos semanas para reencontrarse. Cambian el escenario y el colorido, pero la ambición ya es definitiva, demostrar cuál de los dos es el más grande.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET