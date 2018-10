Millonarios y Santa Fe se parecen en sus deficiencias

Es martes uno de los dos sigue y el otro se resigna en la Copa Suramericana. Millonarios y santa Fe llegan al juego de vuelta de octavos de final tras un aburrido 0-0 en la ida. Sus campañas son irregulares. Les cuesta. Vienen de perder en la Liga. Será un clásico con muchas cosas similares, empezando por la necesidad de ambos.

Momento crítico para los dos

Millonarios y Santa Fe pelean al borde del abismo. Uno de los dos caerá este martes, porque no era posible que los dos resbalaran de una vez en el desastroso juego de ida. Llegan con tantos problemas, que parecen luchadores de brazos amarrados. O quizá tienen las armas escondidas. ¿Pero en dónde? Millos carece de contundencia, de profundidad y de gol. Además, no sabe jugar de local, su gran condena del semestre. Santa Fe crea pero no la mete. Si al clásico pasado ambos llegaron ganadores en la Liga y decepcionaron en la Copa, ¿que podrá pasar ahora cuando ambos vienen de perder y están afuera de los ocho? ¿Sacarán sus armas secretas? ¿Las tienen?



Dos equipos de fuerza y de lucha

El partido de ida fue el culto a la lucha. Ambos jugaron como si hubieran reservado las ideas para la vuelta. Pero no tienen muchas. Millos depende de la inspiración de Marrugo; Santa Fe, de la voluntad y la fortaleza física. Pero en el pasado clásico ambos decidieron jugar al choque. Poco patearon. Fueron excesivamente prudentes para atacar, pero no para correr y pegar. Millos no cogió el balón. Santa Fe no supo qué hacer con él. Si salen a chocar otra vez, sería mejor que alistaran la tanda de penaltis (solo si quedan 0-0) y no se desgasten: que entre el azar y escoja. Pero se espera que no, que ahora sí haya fútbol, que le gane la estrategia a la batalla, y no que la batalla sea la estrategia.



Han tenido más lesiones que aciertos...

Santa Fe y Millonarios ya no parecen tener banquillos de suplentes, sino camillas. Los médicos sudan más que los entrenadores. Ambos equipos están llenos de jugadores convalecientes, aunque los han ido recuperando de a poco. Los cardenales sacarían del hospital a Guastavino, pero ahí siguen Castellanos, Moya, Henao... Los embajadores rescatan a Matías de los Santos, mientras que Duque no fue convocado y no estará. Hace poco volvieron Ovelar y Carrillo. Las lesiones han sido una amenaza constante, peor que los propios rivales. Ambos juegan contra esa incertidumbre, la del músculo que afloja, la patada mal recibida, el desgaste físico...



Sin goleador y sin formas de hacer gol

El 0-0 del partido de ida no solo fue el reflejo de dos equipos similares que chocaron sin ambición. Fue también la evidencia de dos planteles a los que les cuesta llegar al gol y cuando lo hacen no definen. En Millos el dato es contundente: el goleador en la Liga es Andrés Cadavid, el defensor central, con 4. El de Santa Fe es Wilson Morelo (que no jugó el clásico pasado y regresa), pero lleva 3 golecitos, cuando Cano, el delantero del Medellín, lleva 12. Como elaborar juego y hacer goles les cuesta a ambos, les toca apelar al juego aéreo, a la pelota quieta, a la sorpresa de sus defensores. Táctica válida y que quizá será recurrente para esta noche.



Los dos técnicos pueden quedar en jaque

Sí, Sanguinetti tuvo 16 partidos de invicto con Santa Fe hasta el pasado sábado. Sí, Russo es el prohombre que quizá tiene más peso en Millonarios que todo el plantel junto. Pero como ya se sabe, los técnicos no se sostienen solos, y son los equipos los que hablan por ellos en la cancha. Y no hay técnico que aguante tanto. Sanguinetti no tenía equipo para tres competencias y ya quedó afuera de la Copa Colombia. Russo sigue peleando en las tres, pero no parece tener plantel para todas. Para colmo, ambos están en este momento afuera de los ocho. Los dos técnicos hacen malabares con lo que tienen para evitar que hoy el jaque sea mate.



