Queiroz intenta explicar una Selección sin James ni Falcao

Carlos Queiroz, el técnico de la Selección Colombia, venía manejando un discurso para entender la forma como está armando su equipo. A su llegada, en febrero de este año, habló de James Rodríguez, Radamel Falcao García y David Ospina como “parte del alma de la Selección”.

Y luego, en una rueda de prensa posterior, antes de los juegos contra Brasil y Venezuela, dejó muy en claro que quiere a los jugadores totalmente comprometidos con la Selección, a raíz de un pedido de Cruzeiro para que no convocaran a Luis Orejuela.



“Este tipo de solicitud debe hacerse directamente al presidente y no a mí. No me importa si tienes un juego, un juego de golf o si tienes que cortarte el pelo. Cuando es para la Selección, tiene que ser mil por ciento en la Selección. No quiero escuchar sobre tal cosa. Espero que sea la última vez que me llegue este tipo de correos electrónicos porque me perturban”, declaró, molesto.



La rueda de prensa de este martes en Alicante (España), la primera que dio tras publicar la lista de 24 jugadores para los partidos contra Chile, el sábado, y Argelia, el martes, parece ir en contra de ese discurso.



Primero, dos de los jugadores que calificó como “parte del alma” ya no están en la convocatoria, James y Falcao. Y segundo, quedan dudas sobre la real causa de la ausencia del ‘10’, hoy con el 16 en el Real Madrid, tratando de ganarse de nuevo un espacio con Zinedine Zidane en el club blanco.



De hecho, la portada del diario español Marca de este miércoles destaca su actitud, incluso sin ser titular en los últimos cuatro partidos de su club.



El caso James comenzó a filtrarse un día antes de que Queiroz anunciara su lista en un video. Edu Aguirre, periodista del programa El Chiringuito de Jugones, aseguró que el ‘10’ había llegado a un acuerdo con Queiroz para no ser convocado para estos partidos, con la idea de seguir ganándose el puesto en Madrid.



De hecho, la prensa de ese país destacó este martes que James, en su día de descanso, se presentó a entrenar en el club.



“Después de la convocatoria tuve conocimiento de algunas especulaciones, eso es normal. Hay que decir que no hay que confundir. Son especulaciones que no tienen sentido. (James y Falcao) Son dos jugadores muy importantes en la memoria de los aficionados. Las decisiones las tomo yo después de analizar a los jugadores”, dijo el portugués.



Cualquier carta que hubiera jugado Queiroz era difícil de manejar. Lo que hizo lo pone en el ojo de la crítica al DT. Con lo que dijo, se contradice con respecto a lo que había hablado cuando asumió. Ya los dos referentes están por fuera. Pero si lo del acuerdo era cierto y con lo que dijo está protegiendo a James, hay otra contradicción: lo que dijo en su momento con respecto a Orejuela no lo estaría aplicando con todos los jugadores. Y menos con las figuras.



El caso de Falcao, para Queiroz, parece ser el final de un ciclo. Y no de cualquiera: el del goleador histórico de la Selección. Esto dijo Queiroz sobre el 'Tigre':

El dato es real: desde el Mundial de Brasil hasta el de Rusia, José Pékerman hizo 20 convocatorias y Falcao apareció en 11. Estuvo prácticamente todo el 2016 por fuera, año en el que terminó su fallido pasó en el Chelsea (donde prácticamente no jugó y solo hizo un gol) y, luego, se dio su regreso al Mónaco. Allí comenzó a rendir de nuevo y el argentino volvió a llamarlo. Arturo Reyes lo incluyó en las dos listas que sacó y Queiroz, de cuatro convocatorias, lo ha llamado en dos.



“Si no está uno, tiene que estar otro mejor. No nos quedamos a llorar. Nos encantaría tener aquí a Valderrama, pero no está”, explicó Queiroz, quien insiste en el tema de armar equipo: “Los que llamé son jugadores que responden a los objetivos. Buscamos consolidar un grupo básico y siempre intento mantener las convocatorias para arreglar un efecto acumulativo”.



