Análisis: así le fue a James en el difícil triunfo del Everton

James Rodríguez estuvo en el difícil partido de tercera ronda de la FA Cup entre el Everton y el Rotherham, este sábado, que en la prórroga liquidó a su favor, 2-1, el elenco de Carlo Ancelotti.

Everton pasó a la cuarta fase con un James al que se le vio que le falta ritmo, luego de su para debido a una molestia muscular.



El juego era ideal para él, para saber en qué momento está. El rival de turno es una escuadra de la segunda del fútbol inglés, que pelea los últimos lugares de la tabla, pero se la puso difícil al elenco de Ancelotti.



James arrancó jugando por todo lado, pero sin peso. En el primer tiempo poco apareció, no fue definitivo y se vio perdido.



Con el gol tempranero de Tosun, al minuto 9 de la primera parte, el club de los colombianos James y Yerry Mina se relajó y el rival se le vino encima. Rodríguez no participó en la jugada.



El cucuteño estuvo impreciso con la pelota. Trató de asociarse, pero la presión del rival lo llevó a quitarle precisión y los obligaron a cometer errores.



James comenzó tener la pelota, pero demostró la falta de ritmo. Hizo mucho pase lateral, pero no fue su mejor partido.



Y en la opción de irse en ventaja, con un cobro de tiro libre suyo que se convirtió en gol, el VAR anuló la jugada por fuera de lugar y el 1-1 obligó que el compromiso se fuera a la prórroga.



Ya en esa definición, corría el tercer minuto del primer período y un pase de James a Doucoure puso a ganar al Everton, que respiró en este juego clave y complicado.



El colombiano fue cambiado un minuto después de su pase gol.





Deportes